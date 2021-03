Khloé Kardashian: ¿comprometida y embarazada?

Parece que el amor entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson, su actual pareja y padre de su hija True, va bastante encaminado. La dupla viene de atravesar una gran convivencia luego de separarse por un tiempo debido a las infidelidades de basquetbolista.

La hermana de Kim Kardashian dejó los resentimientos de lado y parece estar decidida a continuar su relación con el deportista, es más, la pareja podría dar un paso más y pasar por el altar en lo próximo. Los rumores de compromiso surgieron después de ver la portada de Khloé en la revista australiana Gritty Pretty, en donde la mediática de 36 años aparece luciendo un espectacular anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda.



Si bien ni ella ni el deportista han revelado nada al respecto, lo cierto es que los planes no serían sólo casamiento, sino de también agrandar su familia. "Siento que llegó el momento de tener otro hijo", dijo Khloé en un avance de la temporada final de su programa Keeping Up With The Kardashian. De hecho, allegados a la pareja le dijeron a la revista estadounidense, People, que están intentando tener un bebé porque "es una prioridad para ellos".

¿Cuándo comenzaron los rumores de compromiso entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson?

En el día de Navidad, Khloé Kardashian y Tristan Thompson salieron a pasear por un parque, donde ella además de estar súper abrigada para enfrentar las bajas temperaturas, lució un accesorio imposible de ignorar.



Mientras Khloé Kardashian jugaba con su hija True y ambas subían y pasaban momentos inolvidables en los juegos, su mano lanzaba destellos que reflejaban los rayos del sol.

Fue así como quedó a la vista el anillo que Khloé Kardashian llevaba en su dedo anular izquierdo, que justamente es donde se usan los anillos de compromiso. El diamante eran tan grande y lucía tan pesado que no parecía un simple complemento del outfit de la empresaria.