La increíblemente costosa habitación que Kylie Jenner alquiló en las Bahamas

Kylie Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, sigue siendo furor en cada cosa que hace. Desde su línea de cosméticos hasta sus publicaciones hot en las redes sociales, la mediática empresaria no deja de sorprender a sus fans.

Con tan sólo 22 años, Kylie amasa una gran fortuna y no repara en gastos. En esta oportunidad, se conoció que la joven se está hospedando en una lujosa casa de seis habitaciones en las Bahamas que cuenta con todos los lujos posibles, de pileta, jacuzzi y entrada privada al mar.

Pero, ¿cuánto le cuesta a la empresaria alquilar tamaña mansión? Según informó TMZ, la casa cuesta 10 mil dólares por día.

Kylie se fue a Bahamas junto con su hija Stormy y sus amigas Anastasia Karanikolaou y Amber Asaly, entre otras invitadas.