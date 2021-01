La drástica decisión de Liam Neeson que dejó perplejos a sus fans

Como no recordar la emblemática frase que pasó a la historia grande de Hollywood pronunciada por Liam Neeson en la película "Búsqueda Implacable", de hecho está considerada por muchos fans como una de las mejores de la historia. "No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que si tengo es una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi hija ahora mismo todo quedará en el pasado. No le buscaré, ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le mataré…". Todos amaron las películas de acción del actor británico pero ahora ha tomado una decisión que a sus fans le cayó como una bomba de tiempo.

En una entrevista con "Entertainment Tonight", Liam Neeson reveló que tiene planeado dejar a un lado las películas de acción que lo catapultaron a la fama en pocos años. Pero a tan sólo 5 meses de cumplir 69 años anunció el final de su cicló como héroe de acción lo que llevó a que todos sus fans escribieran al programa y se manifiesten en las redes sociales en contra de ello y pidiéndole al actor que por favor no lo haga.

Recordá la famosa escena en este video...

"Tengo 68 años y medio, cumplo 69 este año. Hay un par más (de películas de acción que hará), espero, si es que el covid lo permite, hay un par en desarrollo y creo que después de esas, será todo", aseguró.

Neeson admitió que esos son sus planes "a menos que acabé en una caminadora, o algo así, antes", aunque reconoció que le encanta hacerlas. "Me encanta golpear sujetos que tienen la mitad de mi edad", dijo entre risas.

Esta no es la primera vez que amaga con el retiro ya que en 2014 había dicho que planeaba retirarse de los thrillers de acción, algo que no ocurrió ya que filmó El pasajero en 2018 y Venganza bajo cero al año siguiente.

¿Será el retiro definitivo este?