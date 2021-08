La sexta es la vencida: Lorenzo Lamas vuelve a pasar por el altar

Lorenzo Lamas, quien fuera uno de los galanes más aclamados de los 80 gracias a los éxitos como "Falcon Crest" o "Renegado", sigue confiando en el amor. El actor pasó por cinco divorcios hasta la fecha y recientemente decidió volver a comprometerse con su joven novia, con quien sale hace poco más de un año.

A pesar que tras su último divorcio Lamas había asegurado que no volvería a pasar por el altar, lo cierto es que hace poco anunció su compromiso con la que será su sexta esposa, Kenna Nicole Smith.



El actor de 63 años, le pidió matrimonio a su novia, de 36, el pasado día de San Valentín durante un viaje a Las Vegas. Lamas reveló que su noviazgo con Kenna ha sido el más románticos de todos y que "nos hemos enamorado profundamente".

"Es un amor sin igual y estamos deseando que llegue el día en que nos convirtamos en marido y mujer", reveló en su cuenta oficial de Instagram. "A veces el amor espera a que las estrellas se alineen y dos caminos del alma se crucen. Ella llena mi corazón con sentimientos que nunca he sentido, sueños que nunca he tenido y deseos que nunca he pensado", agregó Lorenzo sobre el vínculo que mantiene con su novia.



En medio de este compromiso, ambos decidieron hacerse tatuajes en sus dedos anulares con sus respectivas iniciales como señal de un amor que pretende perdurar en el tiempo.



Lamas estuvo casado ya en cinco oportunidades: Victoria Hilbert de 1981 a 1982, Michele Smith de 1983 a 1985, Kathleen Kinmont de 1989 a 1993, Shauna Sand de 1996 a 2002 y, más recientemente, Shawna Craig de 2011 a 2018.

En su matrimonios, el actor logró formar una gran familia pese a que sus relaciones no continuaron. Fue padre de sus dos primeros hijos, A. J. y Shayne, con Smith, que falleció en 2018; de sus hijas Alexandra Lynne, Victoria e Isabella Lorenza, con Kinmont; y de su hija Patton Lee de una relación anterior con Daphne Ashbrook.

