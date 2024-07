El 14 de julio, la selección de España se consagró campeona de la Eurocopa 2024 y si bien la atención se centró en el gran logro del equipo, las miradas se posaron en Lamine Yamal. Es que el jugador de 17 años tuvo una especial celebración en lo que fue su primera obtención de un título representando a su país, al momento de blanquear su romance con Alex Padilla, una joven influencer, en pleno festejo en el campo de juego. Sin embargo, los días posteriores la polémica envolvió a los protagonistas con rumores de infidelidad.

Qué pasó entre Lamine Yamal y Alex Padilla

En medio de la felicidad por el título obtenido, Lamine Yamal se encontró en el campo de juego con Alex Padilla, con quien se mostró posando muy cariñoso junto al gran trofeo. Desde entonces, los adolescentes fueron vinculados amorosamente, ante las imágenes que sorprendieron tanto a los usuarios de las redes sociales como a los seguidores de la carrera del jugador.

Pero aquella reunión no quedó ahí, sino que días posteriores ambos emprendieron sus vacaciones de verano hacia Grecia, aunque no se mostraron juntos, dejaron en claro en sus publicaciones en redes sociales que visitaron los mismos lugares, lo que concluyó para los usuarios compartían estadía. No obstante, la bella historia de amor que atravesaba sus primeros días fue atravesada por un gran escándalo, también surgido en las redes sociales, tras la difusión de un video.

Se trata de un recorte de una transmisión en vivo que realizó otro influencer en Instagram. Allí aparece en pantalla Alex, y cuando el joven enfocó a quien se encontraba detrás de ella, se visualizó que ella estaba sentada sobre el segundo joven. Inmediatamente, la adolescente tomó dimensión de lo que se estaba mostrando y se proclamó furiosa: ¡Me vas a buscar la ruina!". Luego de esto, el video se cortó. Pero fue suficiente para la viralización y posterior polémica.

Con este material, se la acusó a Padilla de serle infiel al jugador del Barcelona, cuestión que hasta el momento le vale miles de críticas en cada publicación en sus perfiles virtuales.

El gesto de Lamine Yamal y Alex Padilla como símbolo de ruptura

Si bien los jóvenes se negaron a hablar de su situación amorosa que los vinculaba, las imágenes en la cancha fueron suficiente para confirmar el romance. Y ahora, un nuevo gesto pareciera bastar para indicar que ese vínculo llegó a su fin. Es que uno de los movimientos que señala este aspecto, en todo tipo de relación, es dejar de ser amigos en las redes sociales y esto ocurrió con Lamine y Alex, que dejaron de tenerse en la lista de Instagram.

Este movimiento, para los usuarios frecuentes, es suficiente para indicar que esta relación no está pasando por el mejor momento. Sin embargo, muchos tienen preguntas sin responder.