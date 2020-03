Leo DiCaprio y Camila Morrone, ¿se casaron en secreto?

El romance entre Leo DiCaprio (45) y Camila Morrone (22) es uno de los más comentados luego de la aparición de la argentina entre las figuras más importantes de Hollywood en la etrega de los Oscar´s 2020. Los rumores de una unión legal no tardaron en llegar y así lo confirman algunas personas a medios del exterior y, por supuesto, los trascendidos de la llegada de un mini Leo estuvieron en el centro de la escena.

“Leo y Camila se casaron en secreto poco antes de los Oscar. Han estado tratando de mantener las noticias en silencio, pero decidieron que era hora de finalmente dejar que algunos de los amigos del mundo del espectáculo de Leo y sus personajes de Once Upon a Time en Hollywood conocieran el secreto", expresó una fuente a Revista Ok!.

Luego, la misma continuó: "Les dijeron a todos en una de las fiestas posteriores, y por supuesto, hubo muchos abrazos, vítores y lágrimas de alegría. ¡Hay rumores de que Camila está embarazada! Camila y Leo quieren ser padres y han insinuado que lo están intentando. Si los rumores son ciertos, sus seres queridos estarían en la luna ".