Lily James reapareció en los medios tras el escándalo con Dominic West

Semanas atrás un verdadero escándalo se desataba en el mundo del espectáculo cuando aparecieron las fotos de Lily James besándose con el actor casado, Dominic West. En ese momento y ante el shock del público el intérprete y su esposa dejaron un mensaje a la prensa aclarando que seguían juntos a pesar de este escándalo, sin embargo, la protagonista de Mamma Mia! Here We Go Again guardó silencio y se alejó de la vista pública, hasta ahora.

Después de haber cancelado varios compromisos, la intérprete de 31 años asistió a The Tonight Show, el show televisivo estadounidense conducido por Jimmy Fallon, pero no respondió a cuestiones sobre su supuesto romance con West, quien es su compañero en el filme The Pursuit of Love.



Pese a que no habló del tema, una amiga de la actriz dejó en claro que Lily no quedó bien después de que trascendieran las imágenes del paseo romántico que tuvo en Roma junto a su compañero. "Está alucinada de que el actor siga todavía con su mujer y también avergonzada por todo este asunto", aseguró la fuente a E! Online. "Se quedó en shock cuando vio las fotos y su historia de que está felizmente casado". agregó.

Por último, la persona reveló que James quiere "que todo se termine y se mantiene oculta con la esperanza de que todo pase rápidamente".