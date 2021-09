Los mejores looks de los Emmys 2021

La Alfombra Roja de los Emmys vuelve a brillar con celebridades desfilando por ellas, una postal muy distinta a la del año pasado que encontró a los actores en el living de casa.

El color es la premisa tanto para las mujeres como para los hombres, presentes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, en la gran gala de la televisión norteamericana.

Emma Corrin y su look para la Red Carpet de los Emmys.

Los mejores diseños se destacan por ser disruptivos, como el de Emma Corrin by Miu Miu o Gillian Anderson con un look bohemio by Chloe; pero, sin lugar a dudas, una de las destacadas fue Anya Taylor-Joy con un estilo que recuerda a las grandes estrellas de Hollywood de los ’50, como la inolvidable Audrey Hepburn.

Anyya Taylor-Joy y su homenaje a las grandes divas de los '50

El gran protagonista de este año es el color con elecciones como la de Kaley Cuoco, recién separada, de verde lima o Mandy Moore de rojo. Al parecer, la vuelta de la presencialidad significó una explosión de color en la primer Red Carpet en la que se volvió a la vieja normalidad.

Entre los hombres Billy Porter se destaca con un total black sin género y Josh O'Connor con una versión de esmoquin 2021. Seth Rogen y Jason Sudeikis eligieron el color para sus trajes, acertando con dos elecciones bastante arriesgadas.

El acierto de Josh O'Connor en la Alfombra Roja.

Estos son unos Emmys en los que los actores y actrices de Hollywood despliegan sus "True Colors".