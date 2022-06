Los rumores que vinculan a Shakira y Henry Cavill en medio de la crisis con Piqué

Shakira y Gerard Piqué son los protagonistas del escándalo de la semana después de que la prensa europea confirmara la separación, alegando que el futbolista se mudó a un departamento debido a que la cantante colombiana habría descubierto una supuesta infidelidad.

Mientras la noticia recorre el mundo, ahora se conoció un detalle que relaciona a la estrella de la música con el actor Henrry Cavill, recordado por su trabajo como Superman en la gran pantalla.

La vinculación del galán con Shakira tiene que ver con un insólito detalle y es que se viralizó un video del actor durante una entrega de premios en donde se sorprende al ver a la cantante en la misma alfombra roja que él.



"¿Esa es Shakira?", pregunta Cavill con una sonrisa en su rostro y luego vuelve a mirar, una reacción que se volvió en un boom entre los fans del actor y por la que muchos señalaron que podría haber algo entre ambos.

Revelan quién sería la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué

Las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, fueron las primeras en revelar que la relación entre Shakira y Piqué estaba rota. “Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron en su podcast Mamarazzis.

Luego, aparecieron otros detalles que aseguran que la mujer que habría conquistado a Piqué es "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos", según contó el periodista Emilio Pérez de Rozas.

Tras este rumor, surgió un nuevo nombre que nada tiene que ver con esta joven. Tal como trascendió en medios europeos, la mujer que deslumbró a Gerard Piqué se llama Gema y es la mamá de un jugador del Barcelona, Pablo Gavi.