Shakira y Gerard Piqué, separados: revelan los escandalosos motivos de la crisis

Shakira y Gerard Piqué estarían atravesando una fuerte crisis que comenzó por un escandaloso motivo.

Según medios españoles, el futbolista estaría instalado en su departamento de soltero en Barcelona desde hace una semana.

Al parecer, los motivos de esta profunda crisis en la pareja sería la infidelidad. En el podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron más detalles de esta polémica.

Shakira y Gerard Piqué

“Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron.

De acuerdo a estos rumores, Gerard Piqué está dedicado a pasar sus noches de fiesta, otra de las razones de la distancia entre ellos.

El detalle que indicaría la crisis entre Shakira y Gerard Piqué

Mientras los medios españoles especulan con la crisis entre Shakira y Gerard Piqué, el nuevo tema de la artista encendió las alarmas sobre una posible separación.

Los seguidores de la cantante asumieron que su nuevo single Te felicito hace referencia a este mal momento.

"Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice parte de la canción.

¿Será un palito?