Peligra la herencia de Máxima Chan Zuckerberg: la fortuna de su papá cae en US$7.000 millones

Por la crisis del coronavirus, varias empresas se vieron obligadas a recortar sus presupuestos. Incluso aquellas que tenían destinado gran parte de su dinero a realizar pautas digitales en plataformas como Facebook. Según Bloomberg la empresa fundada por Mark Zuckerberg perdió US$7.000 millones luego de que varias compañías retiraran su publicidad de la mencionada red social.

Esta gran caída sucedió luego de que la empresa Unilever anunciara que dejaría de gastar dinero en temas de publicidad en la firma del papá de Máxima Chan Zuckerberg, quien ahora es un 8% menos rica. Sí, las acciones de Facebook cayeron ese porcentaje el día viernes.

Por su parte, Verizon Commnications y Hershey Co también cesaron sus anuncios en Facebook como contraataque a la postura de la red en contra de los discursos de odio y desinformación, que vale aclarar que ha pasado por alto y no ha hecho nada al respecto. Coca-Cola Co. también se sumó a esta ola y no pautará durante 30 días como parte de una campaña contra el racismo.

Zuckerberg no dejó pasar esto por alto respondió endureciendo sus políticas de contenidos: estarán prohibidos todos aquellos mensajes de odio en los anuncios publicitarios.

En pocas palabras, la fortuna de Mark Zuckerberg se redujo a US$82.300 millones, convirtiéndose así en el cuarto hombre más rico del mundo, por debajo del dueño del emporio Louis Vuitton, Bernard Arnault, que también se vio afectado por la crisis global a causa de la expansión del coronavirus.