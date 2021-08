Mica Breque se casó este fin de semana con James Rhodes, reconocido pianista británico.

La modelo y actriz, quien fue pareja de Andrés Calamaro, compartió la noticia en sus redes sociales donde dedicó unas emotivas palabras para su pareja. "Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos… hoy celebramos nuestro matrimonio, porque simplemente no podíamos esperar. El año que viene será LA fiesta", expresó la rubia en su cuenta de Instagram.

Mica Breque se casó en España y compartió un fuerte mensaje en sus redes.

Mica Breque y James decidieron hacer una boda íntima en la que ella eligió un sencillo vestido blanco que deslumbró a sus seguidores. "Me ha casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos… que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada", agregó luego junto a varias imágenes de este mágico momento.

Mica Breque se casó en España y compartió un fuerte mensaje en sus redes

Mica y James se conocieron en 2017 y decidieron comprometerse en 2020, en plena cuarentena y restricciones por el coronavirus. Rhodes es un reconocido pianista y escritor que decidió hacer pública su historia de abuso que sufrió de parte de un profesor de educación física cuando iba al colegio. Con su experiencia, el artista optó por escribir un libro que se convirtió en un best seller.

El descargo de Mica Breque por la repercusión de su boda en Argentina

A pesar de la felicidad por su casamiento, Mica Breque sintió la necesidad de compartir un contundente mensaje en sus redes sociales debido a la repercusión que tuvo su boda en medios argentinos.

La modelo hizo un claro descargo después de que varios titulares la mencionaran como la ex novia de Andrés Calamaro. “Tengo que confesar que durante años creí que ser mencionada como accesorio era inofensivo. Creo que me lo repitieron tanto que me lo terminé creyendo. Pasó el tiempo y por suerte (mejor tarde que nunca) me di cuenta de que ninguna persona debería aceptarlo", dijo en su Instagram.

Mica Breque se casó en España y compartió un fuerte mensaje en sus redes

“Si mi nombre propio no basta para ser mencionada en una publicación, entonces simplemente no me mencionen, porque simplemente no lo estoy pidiendo y no existe pacto alguno que haya aceptado para ser mencionada en estos términos", siguió.

Mica Breque se casó en España y compartió un fuerte mensaje en sus redes

AM