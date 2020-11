Michael Fox relató la "pesadilla" que vivió con Lady Di

Por primera vez, Michael Fox relató el incómodo episodio que vivió con Lady Di. Fue en el estreno de "Volver al futuro" en Londres cuando la princesa se sentó a su lado durante la función.El actor contó qué le ocurrió estando al lado de una de las mujeres más bellas e importantes de ese entonces.



Michael Fox pasó por The Tonight Show para hablar con Jimmy Fallon sobre su nuevo libro: No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality. Fue entonces cuando el conductor quiso saber si era cierto que durante el estreno de la afamada película que lo catapultó al estrellato en Hollywood, Michael tuvo el honor de ser acompañado por Diana.

"Ella estaba sentada a mi lado, y las luces se apagan y me doy cuenta de que estoy a un bostezo falso y un brazo de distancia de estar en una cita", bromeó Michael Fox. "Pero luego, ¿qué pasó? La película comenzó y tuve que hacer pipí. Entonces, estoaba sentado allí en agonía. No puedo decirle nada, y no puedo darle la espalda. Así que el resto de la la noche era una pesadilla, una pesadilla que flotaba en la orina ", confesó el actor entre risas.

Cuando se le preguntó si a Lady Di le gustó la película, Michael Fox recordó: "Pareció reírse un par de veces, no la abucheaba".

¡Pobre Michael Fox!, la presencia de Lady Di lo intimidó.