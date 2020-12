Murió Hugh Keays-Byrne, el icónico villano de la saga Mad Max

Hugh Keays-Byrne, conocido por sus roles como los villanos Toecutter en la Mad Max original, y como Immortan Joe en Mad Max: Furia en la carretera, falleció a los 73 años de edad.



La noticia la dio a conocer el cineasta Ted Geoghegan a través de Twitter donde escribió: "Hugh Keays-Byrne, un héroe olvidado del cine australiano, falleció a los 73 años de edad. Siempre me sorprendió que haya interpretado a Toecutter, el antagonista principal de la 'Mad Max' de 1979', y a Immortan Joe, el antagonista de 'Mad Max: Furia en la carretera' (2015). Gracias por todo el entretenimiento, señor".



