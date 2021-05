Nació la hija de Natti Natasha: la cantante compartió la primera foto de su bebé

Tras una larga lucha por quedar embarazada, finalmente Natti Natasha gritaba al mundo que su deseo se había concretado. El pasado sábado 22 de mayo, nació por parto natural Vida Isabelle, su primogénita que pesó 3 kg. Tanto ella como su esposo, el productor Raphy Pina.

La cantante de 34 años, autora de numerosos éxitos como "Criminal" y "Las Nenas", entre otros tantos Hits, compartió con sus seguidores la imagen de la beba: "Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 lb con 20" y fui parto natural", escribía orgullosa la cantante como si fuera la pequeña y agregaba: "Mis padres me dicen que tengo muchos [email protected] que me adoran y que disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño. VidaIsabelle", concluía.

Natti Natasha presentó a su hija.

Desde que se enteró que finalmente había logrado quedar embarazada, Natti compartía con sus seguidores cada etapa de su embarazo y es así como en su red de Instagram seguida por más de 31 millones de personas, se fue viendo el proceso del embarazo que culminó felizmente el sábado con la llegada de Vida Isabelle.

Natti Natasha junto a su marido.

