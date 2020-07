Nathalia Dill, la actriz que interpretó a "Débora" en "Avenida Brasil", anunció su embarazo

View this post on Instagram

Sim! É verdade, estou grávida! Nosso amor está crescendo dentro de mim! 🤰Estamos radiantes, vcs podem até ver os raios na foto! Estamos muito felizes, essa notícia veio pra acalentar os nosso corações nesse período tão difícil. Desejo a todos muito amor e que tudo melhore logo pra que todos possam se abraçar longamente. ❤️