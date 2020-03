Nick Carter, de los Backstreet Boys, se mostró con poca ropa y explotaron las redes

A horas de presentarse en la Argentina, Nick Carter de los Backstreet Boys encendió las redes con una particular imagen. El deseado galán publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se lo pudo ver con poca ropa.

"Disfrutando del sol en Chile", escribió el artista junto a la placa que se ganó infinidades de likes y cientos de piropos. Recordemos que previo a presentarse esta noche en Buenos Aires, la boy band pasó por el país vecino donde brindaron un show inolvidable y a estadio lleno.

En el día de ayer, la banda oriunda de Orlando publicó en su cuenta de Instagram una una foto que se volvió viral en cuestión de minutos. ¿Por qué? Los chicos apostaron a la memoria emotiva al emular con una postal, el video de "I want it that way"; en un claro guiño cómplice al pasado de su exitosa carrera.

"Tell me why..." son las palabras con las que acompañaron la foto y que además son parte del hit en cuestión. Allí se los ve a Kevin Richardson, Aj Mc Clean, Howie D, Brian Littrell y Nick Carter tomados desde abajo con un lente gran angular, caminando juntos y muy cancheros. Después de todo, parecería ser que los años no pasan para estos cinco galanes de "más de cuarenta", ya que su carrera se encuentra en la cresta de la ola y más vigente que nunca.

El grupo tocará esta noche en el Campo Argentino de Polo, con entradas totalmente agotadas, en el marco del “DNA World Tour” tras haberse convertido en uno de los performers más influyentes del pop con 26 años de carrera.