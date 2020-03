Los Backstreet Boys llegaron a la Argentina y revolucionaron todo con una particular foto

No es el 2000 y ya dejamos de lado el uso de vinchitas con brillantina, sin embargo la ciudad de Buenos Aires se vio revolucionada con la llegada de la "boy band" más famosa de los últimos años. Los Backstreet Boys arribaron esta tarde a la Argentina y ya dieron que hablar con una foto que se volvió viral en cuestión de minutos. ¿Por qué? Los chicos apostaron a la memoria emotiva al emular con una postal, el video de "I want it that way"; en un claro guiño cómplice al pasado de su exitosa carrera.

"Tell me why..." son las palabras con las que acompañaron la foto y que además son parte del hit en cuestión. Allí se los ve a Kevin Richardson, Aj Mc Clean, Howie D, Brian Littrell y Nick Carter tomados desde abajo con un lente gran angular, caminando juntos y muy cancheros. Después de todo, parecería ser que los años no pasan para estos cinco galanes de "más de cuarenta", ya que su carrera se encuentra en la cresta de la ola y más vigente que nunca.

Backstreet Boys llega a América Latina con su exitoso “DNA World Tour” y representa la gira de estadio más grande del grupo en 18 años. Después de shows agotados en toda Europa y América del Norte, el grupo tocará en Argentina el 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo, con entradas totalmente agotadas.

Durante 26 años, los BSB se han convertido en uno de los performers más influyentes del pop. Con innumerables top 1, giras récord, numerosos premios y ventas mundiales de más de 130 millones, los chicos han sido reconocidos como la "boy band" más vendedora en la historia.