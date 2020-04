Oscars: la Academia de Hollywood cambia sus reglas por el coronavirus

Desde que se declaró pandemia, el coronavirus frenó seriamente la industria fílmica y muchas producciones debieron ser pospuestas. Ahora, los premios Oscars, los más prestigiosos de Hollywood, también debieron hacer cambios de cara a la ceremonia de 2021.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció una importante serie de cambios en sus rígidos reglamentos, que incluyen la posibilidad de que un filme no estrenado en salas, sino que via streaming, sea elegible para los premios Oscar.

“La Junta de Gobernadores de la Academia ha aprobado las reglas y los reglamentos de campaña para los 93º Premios de la Academia. La devastadora pandemia de la covid-19 obligó al cierre de todos los cines del condado de Los Ángeles a partir del lunes 16 de marzo de 2020”, anunciaron en su comunicado oficial. “Hasta nuevo aviso, y solo para el 93º año de los Premios, las películas que tuvieron un estreno teatral previamente planificado, pero que inicialmente están disponibles en un servicio de transmisión comercial o VOD, pueden calificar en las categorías Mejor Película y en cada rubro específico", agregaron.

Además, otra de las medidas contempladas es la posibilidad de ampliar la cantidad de teatros calificados "más allá del condado de Los Ángeles para incluir lugares en áreas metropolitanas adicionales de los Estados Unidos: la ciudad de Nueva York, Chicago, Miami y Atlanta (...) la Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en una sala de cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de la covid-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios. La Academia apoya a nuestros miembros y colegas durante este tiempo de incertidumbre. Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca”.

Por su parte, y como se anunció previamente, la transmisión de la 93ª entrega de los Oscar está programada para ser transmitida el domingo 28 de febrero de 2021, aunque "cualquier información actualizada sobre el programa se compartirá más adelante”, finaliza el comunicado.