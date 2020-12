Preocupación por la salud mental de J. Balvin "No quería vivir"

El presente de J. Balvin está enfrentado. Por una parte, tiene un enorme éxito en lo profesional. Incluso fue tapa de la revista Forbes, pero eso se contrasta con los episodios de depresión, que atravesó y ahora nuevamente volvió a tener. "No me animé a suicidarme", dijo en una entrevista.

El colombiano de 35 años, logró posicionarse en puestos de privilegio en lo que a música se refiere. La revista Time lo mencionó dentro de las 10 personas más influyentes. Su productora musical no descansa y cada tema que saca es éxito asegurado. Como si fuera poco, J.Balvin también sacó su línea de zapatillas Air Jordan Balvin y en el amor, también está atravesando un gran momento.

Sin embargo, la depresión lo sorprendió y desde entonces, con tratamientos psiquiátricos, pudo salir adelante. Ahora, nuevamente, el reaggaetonero, habría tenido una recaída.





En sus redes sociales fue donde J.Balvin dio los primeros indicios de que algo estaba pasando y finalmente tomó la decisión de decir abiertamente que estaba atravesando episodios de depresión.

El entorno del cantante, familiares y amigos, están por demás preocupados por la salud de J. Balvin y por sus alarmantes posteos en los que indirectamente está pidiendo ayuda: "El único regalo que les pido a quienes me quieren, es que oren por mi".

Sin embargo, la depresión que sufre J.Balvin no es de ahora, sino que comenzó antes de llegar a la fama. En una entrevista realizada con Becky G, el colombiano abrió su corazón y contó lo que le sucedió en aquél entonces. "Estaba llorando sin ninguna razón No me quería levantar, no quería vivir. Sentía que estaba fuera de mi cuerpo" confesó en La Sala, el ciclo de entrevista de Becky y continuó.

"Fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien, le dije que no, que me iba a morir y mi padre llorando le dijo que si, que me estaba muriendo", recordó sin poder evitar las lágrimas y concluyó: "la ansiedad y la depresión no son sentimientos, es una enfermedad"

J.Balvin, consciente del momento que está atravesando, también cambió su perfil de Instagram y lo reemplazó por una imagen que dice: "La salud mental es tan importante como la física".