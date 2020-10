Ricardo Arjona vuelve a elegir a una de las mujeres más importantes de su carrera

Tras el exitoso lanzamiento no convencional del álbum “Blanco” del proyecto “Blanco y Negro” que alcanza ya más de 130 millones de vistas en sus videos oficiales y más de 15 millones de reproducciones en las inéditas sesiones de autor, Ricardo Arjona se continúa reinventando bajo el lema: “Diganme qué hay que hacer para no hacerlo". Esta vez con un primer acercamiento de lo que será el álbum ¨Los covers de blanco"

Arjona sorprende con una versión que no es otra cosa que el resultado de un disco lanzado en medio de una pandemia y que detonó en redes sociales la participación de artistas muy conocidos haciendo covers de las canciones del disco Blanco.



La inglesa Joss Stone y el español Pablo Alborán, entre muchos otros, se suman a Arjona en este proyecto que además le da lugar a cantantes desconocidos que conoció interpretando sus canciones en redes sociales y que esta vez invita a cantar con él en un acontecimiento inédito y muy emocionante. El álbum ¨Los covers de blanco" saldrá antes de finalizar este año.

El primer acercamiento al público de este proyecto será: "El blues de la notoriedad" junto a su paisana Gaby Moreno a 9 años de unirse para interpretar juntos “Fuiste Tú”, una de las canciones más emblemáticas del artista y de la música de la región.





En la sesión de autor que acompaña a “El Blues de la Notoriedad”, Ricardo nos cuenta cómo nació esta canción: "no es una canción fácil de explicar, como no lo es ninguna. Es larga la historia. Ese tipo me dejó afuera de la oficina (discográfica) horas y horas. Yo lo que quería era demostrarle a estos personajes que me habían hecho la vida tan difícil, que estaban equivocados".

Sobre este nuevo dueto, Gaby Moreno comenta "buscamos un sonido más de bar, más rústico". "El Blues de la Notoriedad no es otra cosa que un recordatorio de toda la mierda que se cocina en esta industria en donde hay tan poca verdad que todo empieza a oler mal. Sálvese quien pueda", nos relata finalmente Ricardo Arjona.