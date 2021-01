Shia LeBeouf ya olvidó a su ex y tiene nueva novia

Shia LaBeouf, el famoso actor de Hollywood que saltó a la fama total por su rol protagónico en la saga "Transformers", parece que ya olvidó a su ex. Al parecer, intenta dejar atrás sus problemas recientes de adicciones mientras le muestra su amor a la actriz y modelo Margaret Qualley, con quien fue visto infraganti y ¡a los besos!



La nueva pareja no pudo quitarse las manos de encima mientras se besaban durante minutos en una apasionante sesión de besos en un estacionamiento. Shia LaBeouf y Margaret Qualley fueron captados por un paparazzo mientras desataban la pasión, tal como publicó el sitio Guacamouly.

Crédito: Guacamouly

Shia LaBeouf, de 34 años, quien la semana pasada enfrentó acusaciones de abuso de su ex novia la cantante y artista FKA Twigs, fue fotografiado en el aeropuerto de Los Ángeles, LAX, después de recoger a Margaret, de 26 años, hija de la actriz de cine Andie MacDowell.



Después de salir de la terminal, la pareja se dirigió a su camioneta blanca, donde inmediatamente se abrazaron y se besaron apasionadamente.

Crédito: Guacamouly

Una fuente que estuvo presente en el encuentro dijo: "Comenzaron a besarse fuera del automóvil durante muchos minutos antes de entrar en su coche. Los dos no pudieron quitarse las manos de encima ni siquiera pararse y besarse antes de pagar el estacionamiento. Son claramente algo más que amigos, ya que más tarde se les vio besándose en el coche de Shia y deteniendo el tráfico".



Margaret y Shia LaBeouf aparecieron recientemente juntos en un video musical de NSFW de Rainsford llamado “Love Me Like You Hate Me”. Rainsford es el nombre artístico de la hermana de Margaret, Rainey Qualley, y la nueva pareja aparece sin ropa en el video que aborda una relación tempestuosa.

Crédito: Guacamouly