Messi compró un lujosísimo departamento en Miami

Leo Messi contó recientemente que le gustaría irse a vivir con su familia a los Estados Unidos. Esto evidenciaría el fin de su contrato con el Barcelona, en donde se espera que se quede hasta el 2023. Sin embargo, el jugador ya compró un departamento en Miami, lo que significaría que la decisión de mudarse al país del norte con Antonela Rocuzzo y los pequeños Thiago, Ciro y Mateo, es algo serio.

Si de costos se trata, esa no es una preocupación para Leo Messi quien no dudó en desembolsar 5,2 millones de dólares para la adquisición de una lujosa propiedad en la Porsche Design Tower, ubicada en Sunny Isles, un modernísimo rascacielos con todos los lujos que uno pueda imaginar, y mucho más.





El departamento de Leo Messi, ubicado en el piso 47, forma parte de un edificio único en su clase. La torre tiene 60 pisos, todos con vista al mar y garages privados para los millonarios autos de quienes habitan el lugar con el sistema Dezervator, un elevador que transporta tanto a las personas como a sus autos, a cada vivienda.

En el complejo en el que Leo Messi invirtió, hay también restaurantes, salas para vinos refrigerados, cine, simulador de golf, simulador de carreras y salón al aire libre y cada departamento tiene su propia piscina.



Su construcción de forma circular, totalmente realizado con cristales, garantiza al habitante una vista espectacular durante todo el día. Sin lugar a dudas un lugar soñado para que Antonela Roccuzzo y Leo Messi continúen escribiendo su historia en familia.

Ahora se espera a que Leo Messi tome la decisión de instalarse en Estados Unidos y mientras tanto, disfrutará del inicio del 2021 en su mansión de Barcelona, donde aterrizaron hace tan sólo unas horas y su hijo Mateo se robó las miradas.

Mateo Messi y su look más canchero de Dolce & Gabbana​

Leo Messi y su familia llegaron a Barcelona luego de pasar unos días en Rosario con motivo de la Navidad. A destacar del aterrizaje del astro del fútbol mundial en tierras catalanas, fue la facha de su hijo, Mateo Messi, quien deslumbró con un outfit súper canchero y a la moda. ¿Nace un it boy?



En las imágenes publicadas en el sitio "Guacamouly.com" se lo pudo ver a Leo Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, ni bien bajaron de su vuelo privado. Sin embargo, Mateo Messi fue el que se robó todas las miradas.



Crédito: Guacamouly.com

¿Por qué? Porque Mateo Messi se mostró súper despreocupado frente a la aparición de los paparazzis mientras comía un chupetín y se paseaba hasta el auto que lo llevaría a su mansión de Castelldefels. Para su viaje, eligió un conjunto deportivo de dos piezas en tono negro con detalles en turquesa y blanco firmado por Dolce & Gabbana, que acompañó con unas clásicas zapatillas en blanco y negro de Balenciaga. ¡Ultra top!



Lo que queda claro es que Thiago resultó más rápido que su papá con la pelota. Para cuando el fotógrafo sacó la cámara, el mayor de los hijos de Leo Messi ya se había subido al auto. Para la suerte del paparazzi, alcanzó a Mateo y Ciro, quienes se lo tomaron mucho más relajados.



Crédito: Guacamouly.com





Antonela Roccuzzo como siempre, luciendo hermosa y muy bien abrigada en una campera en tono negro, acolchonada de la marca Moncler de $2100 dólares, un buzo con capucha rojo by Versace de $497, jeans negros, y por supuesto, bien protegida con el tapa bocas.



Leo Messi, de 33 años, aprovechó el proceso de recuperación de la lesión en su tobillo para viajar a su natal Argentina y pasar las fiestas en compañía de sus padres y hermanos. De este modo, planea llegar en óptimas condiciones para su próximos compromisos importantes con el Barça, tanto en las semifinales de la Supercopa de España, como en la ronda de octavos de la Champions League, donde se enfrentará al PSG de su amigo Neymar Jr.

Leo Messi y su futuro en Barcelona

El futuro de Lionel Messi sigue en el aire, puesto que aún no renovó su contrato con el Barcelona y ahora él tiene la posibilidad de negociar libremente con otro equipo, de así quererlo.



"No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire. Es una historia de amor desde muy chiquito con el club y la ciudad.Termine como termine, no se debe manchar todo lo que supuso mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final", declaró Leo Messi.



“No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga haga bien las cosas para levantar títulos importantes”, añadió.



Respecto a un posible futuro en la MLS, Leo Messi dijo: “Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, vivir esta experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no pienso en cómo terminará el año, porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco. Es imposible que vaya a Madrid ni al Atlético”.