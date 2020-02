Un año sin Lagerfeld: ¿qué fue de su gata heredera de más de 180 millones?

Tras la muerte de Karl Lagerfeld mucho se dijo en cuanto a cuál sería el destino de su gatita, Choupette. Hubo rumores que aseguraban que el diseñador le había dejado de herencia su gran fortuna.

Sin embargo, según la revista 'The Cut' tras hablar con un experto fiscal, “el dinero nunca le pertenecería al animal. De hecho, cuando un famoso dice que le deja su fortuna a su mascota, en realidad significa que está estableciendo una forma de cuidar de ella, ya sea a través de un cuidador humano que realmente heredó el dinero o mediante un fideicomiso”.

Ahora la directora de Comunicación de la firma Karl Lagerfeld, Caroline Lebar, explicaba a 'The New York Times' la rutina diaria de Choupette: tal como dejó en claro el Káiser de la moda, la gata vive con Françoise Caçote en París. Ella era la ama de llaves de Lagerfeld y también niñera de la gata. “Está en buena forma y rodeada de amor”, confesó Lebar. Asimismo, Lucas Bérullier de My Pet Agency dijo: "Ella (la gata) viene a la agencia de vez en cuando y hacemos fotos aquí para su cuenta de Instagram. Tenemos hermosos proyectos”.

¡Una privilegiada!