Así fue el look Romantic Summer del último día de Nicole Neumann en Francia: volados, lino y colores claros

Nicole Neumann se despidió de París con un estilismo de inspiración romántica que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Con prendas livianas, detalles delicados y accesorios artesanales, la conductora logró una apuesta ideal para el verano europeo y cosechó lluvia de corazones en redes sociales.

Nicole Neumann apostó por la tendencia que conquista Europa

Nicole Neumann volvió a demostrar que cada uno de sus viajes también se convierte en una oportunidad para desplegar su costado más fashionista. En la recta final de su estadía en Francia, la top model compartió una serie de postales con las que se despidió de París y se mostró con un look que conquista Europa: el Romantic Summer.

Las imágenes, tomadas en un pintoresco pueblo de calles empedradas, rápidamente se llenaron de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. En cada una de ellas, Nicole Neumann posó relajada y disfrutando de los últimos momentos de su viaje junto a su hijo Cruz Urcera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el atuendo elegido para la ocasión.

Nicole Neumann

Lejos de apostar por prendas llamativas o estampados estridentes, Nicole Neumann eligió una combinación de tonos claros y fibras naturales, dos elementos que dominan las colecciones de verano en las principales capitales de la moda, que transmitió frescura, naturalidad y elegancia.

La protagonista del outfit fue una blusa celeste pastel confeccionada en una tela liviana, con escote cuadrado, delicados bordados florales en la parte frontal y un diseño con volados sobre los hombros, uno de los detalles más románticos de la temporada. Además, la prenda incorporó un sutil efecto peplum en la cintura, una silueta ajustada que aporta movimiento y brinda volumen.

Nicole Neumann

Nicole Neumann la combinó con un short de lino color marfil, una pieza que reafirma el protagonismo de este tejido durante el verano europeo. Esta tela continúa siendo uno de los materiales favoritos por su frescura, su caída natural y su estética relajada, ideal para los días de altas temperaturas.

Nicole Neumann

Los accesorios naturales que completaron el estilismo de Nicole Neumann

Para completar su look, Nicole Neumann lució un sombrero de rafia de ala media, perfecto para protegerse del sol sin resignar estilo, y una tote bag de gran tamaño en tono natural, uno de los accesorios indispensables del guardarropa estival. Ambas piezas reforzaron la impronta artesanal del outfit y aportaron un aire relajado. Además, agregó con un collar de inspiración artesanal, algunas y algunas pulseras.

Nicole Neumann

Como calzado, Nicole Neumann optó por unas ojotas minimalistas en color marrón, una elección cómoda y versátil para recorrer las calles del destino francés. Sin dudas, el look de la empresaria cosmética responde a una de las corrientes que pisa fuerte en la temporada veraniega en Europa: el Romantic Summer.

Esta estética propone rescatar prendas de inspiración femenina mediante detalles como volados, bordados, siluetas livianas y colores suaves, siempre acompañados por materiales nobles como el lino, el algodón y las fibras naturales. La tendencia también pone el foco en una paleta delicada, dominada por el blanco, el marfil, los tonos arena y los pasteles, especialmente el celeste, que aporta luminosidad y un aire sofisticado sin perder frescura.

De esta manera, así fue el look Romantic Summer del último día de Nicole Neumann en Francia: blusa con volados, short de lino y colores claros como protagonista. La modelo apostó por una propuesta basada en el equilibrio de texturas, paleta neutra y detalles románticos para despedirse de continente europeo.