Nicole Neumann sigue disfrutando de su estadía en Francia junto a su hijo Cruz, fruto de su amor con Manu Urcera. En esta oportunidad, la conductora mostró el sitio turístico que recorrió junto al pequeño y un grupo de amigas, y llamó la atención en redes sociales.

Así fue el tierno paseo de Nicole Neumann y su hijo, Cruz Urcera, por el río Sena

Nicole Neumann se encuentra en París, donde combina compromisos vinculados a la Semana de la Alta Costura con momentos de relax junto a su hijo Cruz Urcera. En las últimas horas, la modelo abrió el álbum de una de las experiencias más especiales de este viaje: un exclusivo paseo en barco por el río Sena.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la empresaria cosmética compartió la intimidad del recorrido por uno de los escenarios más emblemáticos de la capital francesa. A bordo de una elegante embarcación, navegó por el Sena junto a su pequeño mientras disfrutaba del paisaje, el clima veraniego y las vistas privilegiadas de los históricos puentes y edificios que bordean el río.

Las mejores fotos del increíble paseo por el Sena de Nicole Neumann y su hijo, Cruz Urcera

En las imágenes también se pudo ver al pequeño Cruz en total complicidad con su mamá durante toda la travesía. Además, Nicole Neumann se encontraba acompañada por un grupo de amigas, con quienes no dudó en brindar, tomarse fotos y compartirlas en su red social.

Para la ocasión, la top model volvió a demostrar su estilo sofisticado con un vestido lencero en color marfil. Sus amigas también eligieron estilismos veraniegos en tonos neutros y negros, mientras el barco recorría lentamente el Sena bajo un cielo completamente despejado.

Nicole Neumann junto a su hijo Cruz y sus amigas en París

Sin dudas, el paseo se convirtió en uno de los momentos más distendidos de su viaje por París, ciudad en la que Nicole Neumann ya asistió a importantes desfiles de alta costura y aprovechó para recorrer sus rincones más icónicos junto a Cruz. Entre moda, turismo y planes con amigas, sigue compartiendo con sus seguidores cada detalle de una experiencia inolvidable en la capital francesa.

Nicole Neumann marcó tendencia en París con un vestido lencero ideal para el verano europeo

Nicole Neumann marcó tendencia al apostar por un vestido largo lencero en color marfil, confeccionado en una tela satinada de caída fluida. El diseño se destacó por el escote profundo, los finos breteles y un delicado ruedo de encaje que aportó un aire romántico y muy parisino, ideal para el verano europeo.

Nicole Neumann

Su outfit se completó con accesorios claves: collar, reloj plateado y anteojos de sol negros de inspiración vintage. Su estética acompañó el estilo chic del vestido: llevó el pelo suelto y un maquillaje natural, fiel al estilo elegante y minimalista que viene mostrando durante su paso por Francia. De esta manera, las mejores fotos del increíble paseo por el Sena de Nicole Neumann y su hijo, Cruz Urcera, reflejan su felicidad y lo bien que la están pasando. Asimismo, deja ver el tierno vínculo que comparten.