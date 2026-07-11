Adiós a los floreros tradicionales: Nicole Neumann se sumó a la teoría del rojo silencioso y elevó la decoración de su living

Nicole Neumann es una de las figuras más influyentes de la moda argentina y su impronta fashionista no sólo se limita a las pasarelas. La top model también imprime su sello en la decoración de su hogar y, en esta oportunidad, compartió con sus seguidores un detalle sutil con el que se sumó a una de las tendencias que pisa fuerte en este 2026: el rojo silencioso. A través de un video que difundió en sus redes sociales, mostró cómo un florero se convirtió en la pieza protagonista de su living y renovó por completo la atmósfera del ambiente.

Así decoró Nicole Neumann su living: un florero y un color que se transformaron en protagonistas absolutos

Nicole Neumann abrió las puertas virtuales de su hogar y mostró cómo se sumó a una de las tendencias que pisa fuerte en este 2026: el rojo silencioso. Mediante un breve video que compartió en su cuenta personal de Instagram, la experta fashionista deslizó algunas imágenes del living de la casa que comparte junto a su marido, Manu Urcera, y sus cuatro hijos -Indiana, Allegra, Sienna y Cruz-.

Nicole Neumann en el living de su casa | Instagram

El ambiente se destaca por una estética sobria y luminosa correspondiente con la deco minimalista. Las paredes en tonos beige con terminaciones en blanco, un techo total white, la abundante presencia de luz natural y un piso de mármol veteado, refuerza la sensación de amplitud. En este marco, este espacio combina piezas clásicas con detalles contemporáneos: un sofá gris de textura suave, una alfombra geométrica -con rombos en tonos marrón chocolate- y una mesa ratona de madera en la misma línea cromática que propician la sensación de calidez y comodidad.

No obstante, para quebrar esa línea monocromática con colores neutros, la mayor de las hermanas Neumann sumó un florero compuesto por líneas verticales y gruesas que intercalaban el blanco con el rojo viejo. Asimismo, el ramo de flores compuesto por hojas de eucaliptus y helecho junto a crisantemos tipo pompón en tonos violetas, lilas, rosas y naranjas se convierte en el protagonista inesperado de la decoración.

Deco del living de Nicole Neumann | Instagram

Nicole Neumann apostó por un rojo silencioso para aportar personalidad a su hogar

La particularidad que tiene el diseño minimalista dentro de las casas es que se pueden sumar diversos elementos sutiles para aportar calidez, personalidad y estilo. Es así que, Nicole Neumann decidió sumar un detalle que parece inadvertido, pero que va en línea con las tendencias en deco actuales. El arreglo floral suma color y personalidad sin romper la armonía del ambiente, en sintonía con una de las líneas estéticas que gana fuerza en interiores: el rojo silencioso.

Esta corriente propone incorporar esta tonalidad vibrante de una manera más elegante y sutil, a través de pequeños objetos, textiles o detalles decorativos que funcionan como elementos elegantes pasando casi inadvertidos. La conductora, al agregar este florero de líneas rectas, adhiere al concepto busca que este color intenso conviva con paletas neutras y eleve la estética general del hogar.

Cabe destacar que, la denominación “rojo silencioso” o “rojo inesperado” involucra también a los tonos borgoña, terracota, granate, rojo ladrillo y cereza. Esta tendencia comenzó escalando en Instagram y en TikTok y se consolidó como un color elegante y atemporal que combina a la perfección con ambientes minimalistas, generando un golpe visual sin romper con la armonía. Para estar en sintonía con la deco de su vivienda, Niki acompañó el estilismo con un look de entrecasa conformado por una camisa boho color borgoña, un pantalón de jogging verde militar, medias y pantuflas.

En el living de Nicole Neumann, esta tendencia del rojo silencioso se encuentra reflejada en un florero de impronta retro con manija y con estampado a rayas, donde el rojo viejo es el color protagonista. Combinado con el ramo de flores y las hojas verdes, la modelo aportó calidez, personalidad y ese toque retro que transforma uno de los rincones más transitados de su casa en un espacio con mucho estilo.