El look hípico de Guillermina Valdés para "La Academia"

Desde se sumó al Jurado de "La Academia", en reemplazo de Ángel de Brito, no hay día en que Guillermina Valdés no dé que hablar por sus destacados looks o las polémicas entre sus compañeros de estrado, a los que les hace frente sin miedo.

Para el programa del 25 de mayo, la actriz eligió un look hípico en azul noche de Fabián Zitta, quien la acompaña desde el comienzo del programa. El conjunto, de crop top y calzas, tenía un motivo muy argentino: caballos al galope en blanco.



El make up, a cargo de Mar Castelli, en tonos tierra, y el peinado de Nacho López Fagalde, combinaron a la perfección con el estilismo creado por su vestuarista: Caro Rossello.

Un look perfecto para celebrar una Fecha Patria con todo el glam.

El regalo de Guillermina Valdés a Jimena Barón en el día de su cumpleaños:

En el día de su cumpleaños número 34, Jimena Barón se presentó a oficiar de jurado en “La Academia” y se sorprendió al aire cuando su compañera de mesa: Guillermina Valdés, le hizo un regalo muy particular. La modelo le obsequió la revolución solar con una Astro Numeróloga en vivo. Y lo curioso fue que la experta aseguró que la “cobra”, se enamorará este año.

La confesión la tomó por sorpresa a Jimena que ante la mirada de todos confesó: “el año pasado estuve soplando las velitas en lo de mi ex, y este laburando en Showmatch”, lo que generó la risa de todos los presentes.