Recién llegada de España, Cami Homs concurrió a uno de los desfiles del BAF Week, donde una importante marca nacional presentó la temporada otoño-invierno 2023.

Para asistir al desfile la modelo lució un pantalón blanco tiro bajo que combinó con un top corsetero con mangas globo, cinto de cadena dorado, botas texanas a pesar del calor extremo. Lo complementó con una cartera marrón. Un look súper fashionista con el que sorprendió a sus seguidores de Instagram, donde mostró la participación del evento. La catapultó como una de las mejores vestidas del evento en el que estuvieron todas las celebrities nacionales.

La relación de Cami Homs con Rodrigo de Paul

Cami Homs volvió de Madrid hace poco y según informaron, al futbolista no le gustó que su ex haya viajado a España. También se deslizó la idea de que podría instalarse en Europa.

La ex pareja del futbolista publicó una foto en esa ciudad y despertó rumores de una posible mudanza al país europeo, luego de un contundente comentario de una íntima amiga suya.

Esto revolucionó todo, ya que su ex no habría estado muy contento con su llegada sorpresa a la capital española, por lo que hablar de una mudanza podría complicar aún más la relación con el padre de sus hijos. La modelo todavía no se refirió al tema pero, por el momento volvió a Buenos Aires y ya retomó sus compromisos profesionales.