Camila Homs ya se encuentra en el país luego de pasar dos semanas en Europa, con el fin de que Rodrigo de Paul vea a sus hijos. Sin embargo, en el momento que la modelo dejaba el viejo continente, Tini Stoessel llegaba y esto comprueba una vez más, que ambas mujeres hacen todo lo posible para no cruzarse.

Desde Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen se encargó de dar la primicia: ‘’Camila Homs abandonó España con sus hijos después de casi dos semanas en el viejo continente, viaje que se hizo para que Rodrigo de Paul pueda ver a los nenes. A todo esto, me contaron que una vez que Camila se tomó el avión llegó Tini Stoessel. Ya está con Rodrigo en España. Datos no opinión, Tini llegó cuando Camila se fue”, aseguró.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Cami Homs

Y aseguró: “No malinterpreten, con esto estoy dando un dato, ustedes sacarán sus conclusiones. Es más, Tini irá en las próximas horas al programa La Resistencia, emblemático ciclo español para presentar su canción Cupido”.

Además, Etchegoyen expresó: “Rodrigo me ha manifestado a mí y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Camila ni sus hijos. A mí igual me llama la atención esto que te estoy contando”.

Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoesel

“Les digo y adelanto a los fans que no se enojen, es solo un dato el que cuento. Justo el día después de que Camila se va de España llega Tini”, cerró el periodista, dando una pista de cuál sería la táctica de Tini Stoessel para no cruzarse con Cami Homs.

