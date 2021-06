Como cada fin de semana, Juliana Awada comparte fotos en sus redes sociales. Este sábado subió imágenes a Instagram, en la hamaca junto a su mamá, Elsa Esther Baker, y sus hijas, Antonia y Valentina.

Juliana Awada eligió un look francés chic para el fin de semana

Con un estilo muy particular y personal, Juliana se destaca por su buen look incluso estando en casa el fin de semana. Esta vez le dio un aire francés chic a su outfit con una prenda especial: un suéter polera rayado estilo navy.

Juliana Awada eligió un look francés chic para el fin de semana

De esta manera dio cátedra sobre cómo levantar un look básico de jean y zapatillas sumándole un suéter "especial".

Elsa Esther Baker, la mamá de Juliana, también llevó un look súper inspirador para disfrutar una tarde otoñal de sol. A un total look blanco de remera y pantalón, le sumó un saco, pashmina y zapatillas urbanas de lana en color nude.

Juliana Awada eligió un look francés chic para el fin de semana

La recomendación de Juliana Awada para eliminar toxinas del cuerpo:

Una vez más, Juliana Awada mostró su huerta y la increíble cantidad de limones que cosecha cada semana, de sus árboles frutales. En esta ocasión, la ex primera dama compartió con sus seguidores las fotos del primer brócoli que está naciendo en su planta, además de las decenas de limones cosechados, ya todos colocados en la pileta de su invernadero.

En el posteo de Instagram, Juliana escribió: “Amo los limones! Más si son de mi jardín. Entre los múltiples beneficios que tiene este cítrico, tomar agua con limón ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo”.

Tal como lo recomienda Awada, tomar agua con limón todas las mañanas aporta múltiples beneficios al organismo. El sabor es ácido pero aumenta la excreción de ácidos por la orina, por lo que su efecto en la sangre y el organismo es alcalinizante (y, por ello, desintoxicante). Un vaso de agua con medio limón aporta 2 kilocalorías, y a cambio nos ofrece potasio, vitamina C, flavononas y algo de fibra. Esta fórmula resulta depurativa y mejora la circulación de la sangre. El agua con limón es un remedio de primera elección para resfríos y faringitis. El efecto se debe, a la combinación de aceites aromáticos y fitonutrientes como las flavanonas, que multiplican por 200 la capacidad estimulante de la vitamina C. Gracias al contenido en citratos (230 mg en 5 ml), previene la aparición de cálculos renales. El consumo del jugo de medio a un limón cada día eleva significativamente los niveles de citrato en la orina, lo cual reduce la formación de cálculos en el sistema urinario (en riñones y vejiga). El agua con limón también ayuda a mejorar la inmunidad. La acción conjunta de la vitamina C y las flavononas incrementa el número de glóbulos blancos, las células defensivas capaces de eliminar virus, bacterias y células enfermas. Por ello se recomienda en el tratamiento dietético de las infecciones, especialmente las respiratorias.

FF