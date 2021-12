La costosa cartera de la China Suárez que todas las famosas desean

La China Suárez siempre luce outfits súper a la moda. Recientemente publicó unas imágenes en las que se la ve cancherísima con un look total white deslumbrante. Plumas en sus mangas, top cruzado, lentes de sol, sombrero tiza y accesorios dorados y plateados (como un encendedor con colgante) fueron los elegidos por la actriz para hacerse varias selfies. ¿El complemento que se destacó? Una mini bag de Gucci, la marca preferida de varias famosas nacionales e internacionales. Y sí.... ¡Wanda Nara es una de ellas!

La China Suárez con su cartera Gucci, que viene en varios colores.

Cómo es la cartera que eligió La China Suárez

Según la marca, la pequeña cartera fabricada en Italia, es el modelo Horsebit 1955. Con el clásico estampado de la marca, tiene un doble anillo y barra que se ha establecido como uno de los elementos más distintivos entre los símbolos Gucci.

Está realizada con un material de bajo impacto medioambiental, cuenta con un bolsillo externo y dos internos con solapa con cierre magnético y correa de cuero ajustable. La mini bag viene en varios colores. La que lució la China Suárez es marrón con beige, que combina perfectamente con su outfit. Su precio online, en Estados Unidos es de 950 dólares y de 820 euros en Italia.

El posteo donde se puede ver la costosa cartera, tuvo miles de likes y comentarios agradables, entre ellos el de Natalia Antolín, Momi Giardina y Lola Morán.

Wanda Nara también es fan de Gucci.

Fans de Gucci

Casualmente, Wanda Nara suele elegir Gucci para armar sus looks. Carteras, remeras, camperas, todo va bien para la esposa de Mauro Icardi. En su vestidor cuenta con una gran cantidad de prendas de la marca y no deja ella también de hacerse selfies mostrando sus must. Y además de Wanda Nara, otras famosas internacionales se inclinan por Gucci. Miley Cyrus, Jennifer López y Olivia Wild son algunas de ellas. En cada evento o desfile, son varias las celebridades que están en primera fila. ¿Se habrán cruzado Wanda Nara y la China Suárez en alguna de las tiendas de la marca?

Muchas celebs que eligen Gucci.