Los looks combinados de Maxi López y su hijo, Valentino para celebrar el Día del Padre: total black y street style

Maxi López y su hijo Valentino volvieron a mostrar la buena relación que mantienen al participar juntos de una producción realizada en el marco del Día del Padre. Aunque no trascendieron demasiados detalles sobre la campaña, las imágenes rápidamente captaron la atención por la propuesta estética que eligieron para posar frente a cámara.

Lejos de apostar por prendas idénticas, Maxi López y su hijo Valentino construyeron looks coordinados a través de una misma paleta cromática y siluetas relajadas. El resultado fue una combinación equilibrada entre elegancia contemporánea y streetwear juvenil, donde cada uno imprimió su propia personalidad sin perder la armonía visual del conjunto.

El minimalismo cuidado de Maxi López

Maxi López eligió un estilismo dominado por el negro, una apuesta clásica que transmitió elegancia y modernidad al mismo tiempo. El exfutbolista lució una chaqueta oversized de estructura suave sobre una remera lisa del mismo tono, reforzando el concepto monocromático que atraviesa todo el look.

Valentino y Maxi López

La elección se completó con un pantalón amplio de caída fluida que aportó movimiento y una impronta contemporánea inspirada en el tailoring relajado. Como contraste, incorporó zapatillas blancas de diseño limpio que iluminaron el conjunto y sumaron un toque casual.

Valentino y Maxi López

Valentino López y su apuesta por el streetwear actual

Valentino López, por su parte, se inclinó por una propuesta más cercana al universo urbano y las tendencias que dominan las nuevas generaciones. Su look estuvo compuesto por una chaqueta utilitaria negra de corte boxy, con bolsillos amplios y detalles metálicos que aportaron textura y profundidad visual.

Valentino y Maxi López

Debajo llevó un cuello alto ajustado en color negro, una pieza que estilizó la silueta y elevó la propuesta. El jean gris lavado de pierna amplia se convirtió en uno de los elementos más destacados del conjunto, aportando una fuerte influencia noventera y Y2K. Si bien cada uno interpretó las tendencias desde una mirada diferente, Maxi López y su hijo Valentino lograron construir una imagen coherente y sofisticada. La misma paleta de colores, las siluetas amplias y el espíritu urbano funcionaron como hilo conductor entre ambos looks.