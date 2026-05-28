Así es la mansión estilo francés de Marcela Tinayre: puertas altas y jardín con piscina

Marcela Tinayre es una de las personalidades de la televisión argentina, heredera de Mirtha Legrand con un espacio propio en los medios de comunicación. Su exposición permite conocer detalles de su vida privada, como es su hogar, una gran mansión de estilo francés. En pleno corazón de Barrio Parque, una de las zonas residenciales más cotizadas y exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, se levanta la casona que se volvió centro de reuniones del clan y de las celebridades más destacadas.

Marcela Tinayre adquirió esta propiedad hace varias décadas junto a su entonces esposo, Marcos Gastaldi, y fue transformándose con el correr de los años. El espacio es el lugar donde la Chiqui celebra todos sus cumpleaños, aprovechando la fachada elegante e histórica europea, y el gran interior que fusiona el maximalismo con los recuerdos familiares. Sin embargo, lo que más se destaca es su enorme pulmón verde, que le brinda privacidad y un espacio al aire libre.

El jardín de la mansión de Marcela Tinayre

Con fachada francesa y grandes puertas que brindan privacidad: la mansión de Marcela Tinayre

La mansión de Marcela Tinayre es una de las más reconocidas propiedades de las celebridades argentinas. La gran casona de Barrio Parque es el centro de reuniones del clan de Mirtha Legrand y de los cumpleaños de la Chiqui, recibiendo importantes personajes en todos los meses del año. Entre las fotografías que se viralizaron a lo largo de los años, el diseño exterior de la propiedad sobresale por su marcado estilo francés clásico y señorial, evocando la estética de los tradicionales hôtels particuliers parisinos.

En un primer momento, la prensa y los invitados se encuentran con grandes puertas negras, que permiten mantener la privacidad de los eventos y los sucesos que pasan en el interior. Una vez pasado esto, la imponente fachada cuenta con amplios ventanales, balcones de ensueño y una entrada lujosa que combina mármol y los portones. De esta manera, el comienzo del recorrido ya da una idea de la distribución del interior, con importancia en la luz natural y en llamar la atención de todos de una manera histórica europea y elegante.

La mansión de Marcela Tinayre

Maximalismo y detalles elegantes: el interior de la mansión de Marcela Tinayre

La elegancia que mantiene el diseño francés del exterior, y que se complementa con algunas plantas que rodean la propiedad, también se mantiene en la distribución del diseño de interior. Marcela Tinayre deja en claro su quiet luxury, pero no le quita lugar a los objetos que ella considera importantes, como libros o fotos familiares para el recuerdo. En diversas de las postales que comparte en sus redes sociales, se pueden ver techos altos y paredes blancas, diseñados para reflejar la luz natural que entra por los ventanales, y con detalles que mantienen la línea histórica del exterior.

En sus pisos, utiliza una fusión con la madera noble, haciendo que los grandes salones con acabados pulidos transmitan calidez y sofisticación al momento de estar en eventos con su familia. Lámparas de araña importadas, alfombras de diseño y rincones con portarretratos repasan la historia de la familia y agregan glamour al interior. Sin embargo, se destaca un espacio en la sala de estar, que recrea un bar para que cada uno disfrute de un trago de autor a su elección. Si bien el interior es uno de los espacios más utilizados por todos, el pulmón y centro de atención es el jardín de gran tamaño que mantiene la privacidad de la vida de Tinayre.

El interior de la mansión de Marcela Tinayre

Gran espacio, pileta y el centro de los cumpleaños de Mirtha Legrand: el jardín de Marcela Tinayre

La mansión de Marcela Tinayre es el centro de reuniones y el escenario donde Mirtha Legrand celebra sus cumpleaños. Esta decisión no es al azar, o solo relacionada con la cercana confianza que tienen madre e hija. La presentadora tiene en su espacio un jardín trasero que fusiona todo lo que la Chiqui busca para pasar una noche de lujo y risas con sus amigos más cercanos: espacio al aire libre, posibilidad de techado, luces y privacidad.

El gran pulmón verde se encuentra en la parte de atrás de la propiedad, y se ingresa a través de grandes ventanales que conectan con la sala de estar y el interior. Desde allí, se puede disfrutar de un jardín extenso con árboles añejos, plantas ornamentales y un césped perfectamente cuidado. La vista hacia la mansión revela balcones dignos del estilo francés e histórico de la casa y transforma el lugar en un centro mágico, con las luces que siempre decoran en este evento.

Su gran tamaño permite armar estructuras temporales, como gazebos, pistas de baile y livings al aire libre, a pesar de contar con una imponente piscina que complementa el diseño paisajístico. Debido a este agregado, reposeras y sillones de exteriores permiten que el jardín se use para eventos de noche o de día, sin importar el clima o la temporada que se hace. Es por eso que, en su mayoría, se conocen fotografías del jardín de la casa de Tinayre, siendo el fondo perfecto para las imágenes del cumpleaños de la Chiqui.

El jardín de la mansión de Marcela Tinayre

La mansión de Marcela Tinayre es el perfecto ejemplo de cómo fusionar la elegancia con la funcionalidad, dejando un sello personal de la presentadora que le permite volverse una de las propiedades más reconocidas entre las celebridades argentinas. Como centro de cumpleaños y reuniones, la imponente casona, con estilo francés, puertas altas y jardín con piscina, deja en claro su lujo, al mismo tiempo que expone la historia de toda la familia Tinayre-Legrand.

A.E