Los 4 consejos de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, para cambiar el estilo de vida

Valentino López mantiene un perfil medipatico bajo, a pesar de ser hijo de Wanda Nara y Maxi López. Ante los medios tradicionales de comunicación no sigue los pasos de sus padres, pero si en redes sociales suele compartir contenido que revelan detalles de su vida privada, tanto momento familiares como los eventos que comparte con sus amigos y su carrera deportiva. Pero ahora, envió un mensaje más personal al hablar de los hábitos que incorporó para cambiar su forma de vivir.

Los consejos de vida de Valentino López

En las últimas semanas, Valentino López ganó gran relevancia en cuestiones del corazón, luego que se confirmara su separación de Carola Sánchez Aloe, con quien estuvo de novio más de un año y medio, y quien supo sumarse a la familia, según se mostraba en redes sociales compartiendo diversos eventos y viajes con Wanda Nara. Sin embargo, el joven de 17 años se llamó a silencio al respecto.

No obstante, decidió enviar un mensaje motivador con el que mostró cómo cambio su forma de vivir desde hace un tiempo hacia el presente. Con un video en TikTok, el joven reveló las claves que incorporó a su rutina, acompañando por imágenes ejemplificando cada una de sus actividades.

El primer consejo es ir a entrenar, mostrándose en un gimnasio. Valentino López sigue los pasos de su padre en el fútbul y actualmente juega en las inferiores del Club Atlético River Plate, pero complementa su rutina con entrebamiento personalizado. La segunda clave que marcó el joven es cuidar la alimentación, mostrando un plato distribuido con vegetales, proteínas, fibra y carbohidratos, lo que se considera traidicionalmente un equilibrio alimenticio.

La tercera cuestión que el joven considera fundamental para cambiar la forma de vivir es confiar en uno mismo. Allí fue contundente al compartir una foto familiar, en la que aparecen Wanda Nara, y sus hermanos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella Icardi. Todos ellos vestidos con la camiseta de River, mostrándole su apoyo.

Por último, el cuarto consejo fue: "Recuerda todo lo que tuviste que pasar". En este caso, fue puntual al mostrarse en silla de ruedas al momento de sufrir una lesión en los ligamentos de la rodilla, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y fue este momento en en el que el joven debió comenzar una rehabilitación para seguir su carrera deportiva.

De esta forma, Valentino López analizó su presente y cómo decidió incorporar cambios en su vida para estar mejor y decidió compartirlo con sus seguidores como una motivación.