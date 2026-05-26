Así está hoy Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson hicieron toda su vida entre Inglaterra y Suiza, durante los últimos 12 años que se encuentran juntos. Rodeados de historia europea, y del trabajo de ambos que los llevó a radicarse en el segundo nombrado, construyeron una tierna familia ensamblada, recibiendo la visita de los hijos de Wanda Nara en ocasiones especiales. Allí, tuvieron a su primera hija en común, Elle, quien se volvió clave para sellar la historia en conjunto de la pareja.

Sin embargo, la vida de la pequeña y sus padres cambió tras el nacimiento de Lando, el segundo hijo. En el 2026, decidieron mudarse a la Argentina, centro de vida que comenzará a ser el de ellos. Es así, y con 3 años de edad, que Elle llegó al país y se robó el corazón de todos los usuarios de las redes sociales. Con una gran relación con su familia y una actitud que empieza a mostrarla de a poco, la princesa de Maxi López se llevó la ternura de todos.

Elle junto a sus padres, Maxi López, Daniela Christiansson

Elle López, la primera hija de Maxi López y Daniela Christiansson que abrió a la familia

Elle López nació el 31 de marzo de 2023 en Londres, Inglaterra, 4 días antes del cumpleaños de su papá Maxi López. Fruto de la relación del futbolista y la modelo, Daniela Christiansson, ella fue la que abrió la familia biológica de la pareja, que venía de convivir en una vida ensamblada con los primeros hijos de López y Wanda Nara. Tras su nacimiento, sus padres optaron porque su centro de vida fuera en Ginebra, Suiza, haciendo que sus conocimientos culturales se expandieran desde pequeña.

Debido a los variados orígenes de su familia, Elle experimenta una crianza bilingüe y políglota muy particular. Entre español e inglés de Maxi López, el francés y sueco de Daniela Christiansson, y el italiano que manejan sus padres en sus charlas privadas, la pequeña entiende que su familia está rodeada de diferentes culturas, lo que le hace crecer su curiosidad e imagen de princesa. En sus primeros meses de vida, sus padres mantuvieron oculto el rostro de la niña. Sin embargo, a sus 2 años, comenzaron a mostrarla, destacándose por su belleza y delicadeza, digna de la realeza.

Elle junto a sus padres, Maxi López, Daniela Christiansson

La relación de Elle con sus hermanos, Valentino, Constantino, Benedicto y Lando

Elle López es la única hija mujer de su familia, lo que la convierte en la pequeña reina de la casa. Por parte de su papá, Maxi López, y su exesposa Wanda Nara, es la menor de tres hermanos, volviéndose en la consentida de todos. Valentino, Constantino y Benedicto López se llevan más de 10 años de diferencia con la niña, lo que los lleva a tener un rol protector sobre ella. Desde un primer momento, acompañaron a Daniela Christiansson durante el embarazo y todos los momentos importantes. Sin embargo, y dado a que su centro de vida se encontraba en la Argentina, muchos de los eventos lo vivieron en distancia, haciendo que los reencuentros sean muy especiales para ellos.

En el 2026, la vida de Elle cambió por completo, cuando se volvió hermana mayor. Por parte de sus dos padres, nació Lando, el segundo hijo de la pareja, y cuarto varón de la familia. Con el bebé, la diferencia es mucho menor, siendo exactamente de 2 años y 9 meses. Esta llegada la hace vivir un cambio brusco en su estilo de vida, convirtiéndose en la protectora de alguien más.

Elle López y su familia ensamblada

Así está hoy Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

En la actualidad, Elle López tiene 3 años, cumplidos el 31 de marzo del 2026. La pequeña es el centro de atención de los seguidores de su mamá, Daniela Christiansson, que usa las redes sociales para compartir su estilo de vida y la intimidad de su familia. Con cabello rubio y ojos claros, como sus padres, la niña es toda una princesa, fanática del rosa, la magia y los libros. En todas las postales, muestra una cercana relación con sus dos padres y sus hermanos, siendo una niña tranquila pero divertida y compañera en todo lo que su familia necesite.

Así está hoy Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Luego de que su papá, Maxi López hiciera crecer su carrera en los medios de comunicación en la Argentina, Elle y su familia decidieron viajar a Buenos Aires para cambiar el centro de vida. A mediados de mayo de 2026, Daniela Christiansson aterrizó en Buenos Aires junto a sus dos hijos, y comenzó el proceso de instalación en una casa ubicada en un exclusivo barrio privado de Nordelta. De esta manera, y con postales del cumpleaños de la modelo, mostraron que la niña se encuentra fascinada de tener a sus hermanos cada vez más cerca, e interesada de aprender una nueva cultura, comenzando así una nueva etapa de su vida.

Así está hoy Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Elle López es la primera hija de Maxi López y Daniela Christiansson, única mujer en la familia, y la princesa de las redes sociales y todo su círculo. Con una personalidad tranquila y compañera, se destaca por su amor por el rosa, su delicadeza natural y la fascinación que tiene por todos sus hermanos. Con 3 años, se volvió hermana mayor y vivió un cambio de centro de vida, al mudarse a Buenos Aires, comenzando así una nueva etapa para ella.

A.E