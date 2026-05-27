Las mejores fotos de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: caminatas, paisajes soñados y noches de skincare

Jimena Barón y Matías Palleiro junto a Arturo, el hijo que tienen en común, viajaron a Suiza. La actriz, que esta semana cumplió 39 años, compartió con sus seguidores las imágenes de su estadía, mostrando la belleza de los paisajes europeos y la calma que encontró en ese país. La escapada, que también incluyó visitas a Alemania e Italia, fue planificada para disfrutar en familia y recargar energías.

Jimena Barón

Las mejores fotos de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza

El recorrido de la familia estuvo lleno de momentos muy especiales, desde paseos por bosques, la ciudad, montañas hasta probar los platos típicos del lugar. "Suiza y un día en Italia", comentó Jimena Barón en su cuenta de Instagram, resaltando la variedad de destinos que visitaron en Europa.

Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza

Además, la artista destacó la compañía de su familia que está presente en su escapada soñada. "Y estos compas todo terreno que me llenan el corazón de felicidad", dijo la jurado de Es mi sueño (eltrece) en su red social, dejando entrever la importancia de estar acompañada por sus seres queridos en este trayecto.

Jimena Barón con su hijo Arturo en Suiza

Durante su estadía en Suiza, Jimena compartió varias fotografías que reflejan la serenidad del entorno. Se la ve disfrutando de paseos por pueblos con casas tradicionales y rodeadas de árboles, además de capturar la majestuosidad de los Alpes suizos. Estos paisajes parecen haber sido un bálsamo para la artista, que en varias publicaciones mostró su felicidad y tranquilidad en medio de la naturaleza.

Jimena Barón y Matías Palleiro incluyeron en sus vacaciones una rutina de belleza

Más allá de los paisajes, la pareja también se permitió un momento de cuidado personal. En sus redes sociales, ambos compartieron imágenes realizando rutinas de belleza y skincare, demostrando que, incluso en vacaciones, mantienen su rutina de cuidado y bienestar. La naturalidad y sencillez con la que mostraron estos instantes fueron bien recibidas por sus seguidores, que valoran su autenticidad.

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro

Hace un par de días anteriores, Jiména Barón explicó a sus seguidores de redes sociales porque eligió ese destino paradisiaco de Europa y en una de sus historias de Instagram contó: “Me vine a pasar mi cumpleaños a Suecia porque acá vive mi mejor amiga, que es correntina pero tuvo que casarse con un sueco”.