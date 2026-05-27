El antes y el después del living de Mica Viciconte y Fabián Cubero: moderno, funcional y con los puff que son tendencia

Mica Viciconte y Fabián Cubero renovaron uno de los espacios más importantes de su casa: el living-comedor donde comparten gran parte de su vida familiar junto a Luca y las tres hijas del exfutbolista y Nicole Neumann.

A través de sus redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) mostró el antes y el después del ambiente, que fue intervenido por completo con una propuesta moderna, cálida y funcional.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Cómo es el nuevo living de Mica Viciconte y Fabián Cubero: diseño moderno y detalles en tendencia

Mica Viciconte y Fabián Cubero apostaron por una estética contemporánea con una paleta de colores neutros y sofisticados para su nuevo living-comedor. Los tonos gris humo, negro mate, blanco y madera clara se combinan para lograr un clima elegante pero, al mismo tiempo, relajado y cómodo. La iluminación tenue y las cortinas translúcidas también ayudan a generar una sensación de amplitud y calidez.

Mica Viciconte mostró el antes y después de su nuevo living

Uno de los elementos que más llamó la atención fueron las nuevas sillas tapizadas en gamuza gris con diseño curvo, una de las tendencias más vistas en interiorismo durante este año. Además de aportar un estilo moderno, priorizan la comodidad, algo fundamental para una familia numerosa que utiliza el comedor como punto de encuentro diario. La gran mesa negra de líneas simples y textura amaderada acompaña el concepto minimalista que domina todo el espacio.

Mica Viciconte apostó a los puff y sillas que son tendencia

En el living de la panelista y el exfutbolista también se destacaron las mesas ratonas circulares negras superpuestas, otra tendencia fuerte en decoración, ya que permiten aprovechar mejor el espacio y aportar dinamismo visual. A eso se suman los puff tipo mimbre en tonos naturales, que equilibran la frialdad de los colores oscuros con un detalle artesanal y cálido. Este tipo de materiales orgánicos volvió con fuerza en los últimos años porque aporta sensación de hogar y conecta con estilos más relajados y familiares.

El resultado final refleja una casa pensada para disfrutar en familia. Lejos de priorizar únicamente la estética, Mica Viciconte y Fabián Cubero eligieron muebles funcionales, resistentes y cómodos para compartir con Luca, Allegra, Indiana y Sienna. El espacio quedó preparado tanto para reuniones familiares como para momentos de descanso, juegos y comidas frente a un gran televisor.

Mica Viciconte mostró su nueva mesa

Con este cambio, la pareja logró transformar el corazón de su hogar en un ambiente moderno, armónico y muy alineado con las tendencias actuales de decoración, donde predominan las líneas simples, los colores neutros y los materiales nobles.