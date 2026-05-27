La idea de Juliana Awada para decorar la pared del sofá: elegante, con personalidad y en tendencia

Juliana Awada es una de las exponentes de moda más observadas de las redes sociales no sólo por sus conocimientos de moda, su lifestyle o su filosofía de vida, sino también por los diseños que elige para decorar sus espacios. En las últimas horas, la empresaria textil llamó la atención de los cibernautas en redes sociales y expertos en deco luego de mostrar su idea para decorar la pared del sofá aportando elegancia, personalidad y en línea con las últimas tendencias de interiores.

El living de Juliana Awada cargado de personalidad

Juliana Awada volvió a llamar la atención en las plataformas digitales tras abrir la ventana virtual de su hogar y mostrar el elegante living al cual creó con una serie de objetos que lo llenaron de personalidad. Para ello, la ex primera dama utilizó una técnica vanguardista para revestir uno de los laterales centrales de este ambiente: en la pared del sofá colocó un cuadro XXL -efecto mural- en tonos tierra, negro y beige.

El living de Juliana Awada | Instagram

Este elemento artístico de autor oversized se presenta como la pieza protagonista del living de la diseñadora. Es así que, en vez de utilizar una composición de varios cuadros -estilo galería-, lo reemplazó por una maxi obra que domina visualmente el ambiente y funciona como foco principal ya que aporta amplitud y profundidad. Asimismo, el arte abstracto de esta pieza ubica al cuadro dentro del estilo japandi y la filosofía wabi-sabi, estéticas elegidas por la empresaria.

Por su parte, la elección de esta técnica de decoración de interiores está acompañada por paredes limpias, muebles bajos y marcos finos -o ocultos-, que aportan profundidad, personalidad y sensación de amplitud. Más que un detalle decorativo, el cuadro XXL pasa a convertirse en el eje visual del espacio.

El living de Juliana Awada | Instagram

Juliana Awada apuesta por el diseño japandi para revestir su hogar

Uno de los detalles que se destacan de la casa de Juliana Awada es la preferencia por la decoración japandi. Esta línea de diseño presenta una paleta de colores neutros y cálidos, donde predominan los tonos marrones, arenas, negros y blancos opacos, a los cuales combina con materiales nobles y líneas simples. En este marco, el amplio sillón blanco con almohadones pulidos compuestos por telas lisas y también con lunares generaron un contraste sobrio que aporta un aire minimalista.

Por su parte, la mesa ratona en tono beige está decorada con libros de arte y objetos escultóricos sin dejar nada librado al azar, fiel a su impronta elegante. Para aportar luminosidad, colocó una lámpara de pie acampanada en tono negro y cuya superficie metálica en línea con la propuesta estética global. Así, logró conformar un espacio quiet luxury, lejos de lo recargado, apoyándose más en las texturas, en las proporciones y en piezas artísticas que sean verdaderas protagonistas.

Cabe destacar que en algunas postales que fue compartiendo en su cuenta personal de Instagram durante estos últimos meses, la exesposa de Mauricio Macri mostró algunos detalles de cómo decoró su living en la Patagonia. Entre el estilo rústico y sofisticado, compartió las decisiones que toma para lograr un lugar confortable apostando por los tonos neutros, la madera y las decoraciones minimalistas que son de su preferencia. Así, pese a adoptar una ambientación donde se destaca la presencia de la madera de yute, la línea global es la misma: la deco japandi, con una clara inclinación hacia la filosofía wabi-sabi, donde la belleza aparece en la simpleza, las texturas y la armonía estratégicamente imperfecta.

El living de Juliana Awada | Instagram

Una vez más, Juliana Awada abrió las puertas de su hogar y dejó ver cómo transformó uno de los espacios más transitados de la casa: el living. Fiel a su impronta minimalista y funcional, la empresaria apostó por un ambiente elegante, sofisticado y cargado de personalidad. Lejos de las clásicas composiciones de cuadros tipo galería, eligió una impactante obra artística XXL que se adueña de la pared principal y refleja una de las tendencias más fuertes de la decoración contemporánea, donde el arte se convierte en el gran protagonista de los ambientes.