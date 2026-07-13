María Vázquez, Camila Morrone y Bernardita Barreiro marcan tendencia con los vestidos que dominarán la primavera

Desde Europa María Vázquez, Camila Morrone y Bernardita Barreiro despliegan su sofisticación característica al compartir propuestas donde la fluidez y el detalle artesanal cobran protagonismo absoluto.



María Vázquez, total white.

El minimalismo etéreo de María Vázquez



María Vázquez apuesta por la sencillez sofisticada con un vestido tejido en blanco puro, una elección que captura la esencia del verano mediterráneo. La pieza presenta un patrón calado que aporta textura sin restar ligereza, ideal para elevar cualquier conjunto de día junto a la piscina.

María Vázquez apostó por el blanco con cartera roja y lentes de sol.



Este estilo se convierte en un lienzo versátil que permite jugar con accesorios de alto impacto. La modelo lo combina con un bolso tipo tote en un rojo vibrante, creando un contraste cromático que potencia la luminosidad del blanco y aporta un aire fresco y moderno a su apuesta.

Oda al romanticismo de Camila Morrone



Por otro lado, Camila Morrone opta por el encanto del maximalismo delicado con un diseño en tonos tierra, donde los volantes son los verdaderos protagonistas. El vestido, estructurado con una serie de capas y volados que recorren el torso y la falda, evoca una estética romántica y atemporal que resulta sumamente favorecedora.

Camila Morrone eligió un vestido romántico.



El detalle del tejido, con destellos sutiles, dota a la prenda de un movimiento fascinante al caminar. Esta elección demuestra que los colores neutros, como el beige o el nude, logran un efecto impactante cuando se trabaja con volúmenes estratégicos y texturas trabajadas.

El vestido de Camila Morrone tiene detalles de volados.



La elegancia bohemia de Bernardita Barreiro



Bernardita Barreiro abraza una estética bohemia y relajada con un vestido de corte amplio y mangas fluidas que remiten a una elegancia sin esfuerzo. La prenda, confeccionada en un tejido con sutiles rayas verticales, destaca por su caída suave que acompaña el movimiento natural del cuerpo.

Bernardita Barreiro con un look boho.



Para completar este estilismo, Barreiro incorpora un sombrero de ala ancha con detalles florales, elevando el conjunto hacia un registro mucho más chic y sofisticado. Este look resulta perfecto para eventos al aire libre o jornadas donde la comodidad y el estilo deben caminar de la mano.

Bernardita Barreiro apostó por un sombrero como complemento.



Así la primavera se perfila como una temporada donde conviven la pureza del blanco tejido de María Vázquez, el romanticismo cargado de volúmenes de Camila Morrone y la frescura bohemia de Bernardita Barreiro. Estas tres figuras demuestran que, más allá de la tendencia específica, la clave reside en abrazar la propia identidad a través de prendas que celebran el movimiento, la textura y la libertad característica de los días de sol.