Lejos de las pasarelas, el exitoso negocio de Bernardita Barreiro en Madrid

A sus 34 años, Bernardita Barreiro transita una etapa de madurez y concreción personal, donde sus múltiples intereses conviven bajo un mismo sello. Instalada en Madrid, la menor de las hermanas Barreiro reparte sus días entre la gestión de su marca y la exploración de nuevas disciplinas artísticas que alimentan su curiosidad constante.

Bernardita Barreiro creadora de Bernardita Things

Lejos de las pasarelas, el exitoso negocio de Bernardi Barreiro en Madrid

La faceta creativa de Bernardita no es nueva, ya que al terminar el colegio se inscribió en la carrera de Diseño Industrial, disciplina que abandonó temporalmente al comenzar su trabajo como modelo. Durante la pandemia, ella decidió retomar esta pasión inicial porque le gusta diseñar objetos; las joyas le brindan esa posibilidad técnica y creativa. De ese proceso de experimentación constante surgieron líneas variadas, como una colección inspirada en animales y otra que toma al sol como punto de partida.

Bernardita Barreiro junto a su pareja Agustina Macri

El punto de inflexión definitivo para su carrera ocurrió en mayo de 2021, cuando se casó con la cineasta Agustina Macri. Bernardita se encargó personalmente de diseñar las alianzas, para lo cual fundió oro que su madre le había regalado, proveniente de piezas familiares importantes. Según detalló en una entrevista con el diario La Nación, este experimento fue el principio de todo: a partir de la creación de esos anillos, el proyecto tomó forma definitiva en 2021 y comenzó su expansión hacia un horizonte internacional.

Una de las creaciones de Bernardita Barreiro

El sello de "Bernardita Things"

La marca, denominada "Bernardita Things", refleja una búsqueda estética que prioriza la atemporalidad y el valor emocional de los objetos. El vínculo con el diseño también se nutre de su historia familiar. Según cuenta en la web, Su casa siempre estuvo llena de objetos antiguos, ya que su padre, una vez retirado, se convirtió en un aficionado a coleccionar piezas y a visitar anticuarios y ferias junto a su madre. Esta influencia marca su trabajo, pues ella no solo diseña piezas desde cero, sino que disfruta encontrar el punto de encuentro entre lo hallado y lo creado.

Sus joyas se distinguen por combinar piezas antiguas con diseños contemporáneos, logrando una identidad ecléctica que cautiva a referentes del mundo de la moda. Actualmente, la firma cuenta con un showroom privado en Madrid y una activa tienda online que permite comercializar sus diseños a nivel global. Además, Bernardita organiza diversos eventos tipo pop-up en diferentes locaciones, una modalidad que le permite acercar sus creaciones al público de manera cercana y exclusiva. Su propuesta gana cada vez más visibilidad gracias a clientas influyentes del sector, como la reconocida influencer y diseñadora Gala González, quien elige sus accesorios para completar sus estilismos.

La capital española se transforma en el escenario ideal para que Bernardita despliegue su universo creativo, lejos de la exposición mediática que marcó sus inicios profesionales junto a su hermana Dolores. En este entorno, ella aprovecha el ritmo dinámico de la ciudad para conectar con otros artistas y buscar inspiración, manteniendo siempre su esencia curiosa.

Las joyas de Bernardita Barreiro con las que triunfa en España.

A pesar de los miles de kilómetros que la separan de Argentina, Bernardita Barreiro mantiene un vínculo estrecho con sus raíces y con los valores familiares que la acompañan desde pequeña. Este presente en España constituye una extensión de su necesidad de explorar el mundo, con la firme convicción de que el autoconocimiento es la mejor herramienta para llevar adelante cada uno de sus sueños.