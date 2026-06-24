El relajado festejo de cumpleaños de Camila Morrone: almuerzo frente a la playa

Lejos de la sofisticación y el lujo que viene aparejado con el estatus de figura de Hollywood, Camila Morrone eligió celebrar sus 29 años de un modo más relajado. Y es que la actriz, hija de la exmodelo Lucila Polak y el fotógrafo Máximo Morrone, ambos argentinos instalados en los EE.UU., decidió compartir en su perfil de Instagram parte de lo que fue su semana de festejos, con reflexión mediante.

Camila Morrone celebró sus 29 años

“¡Cumplí 29 esta semana y en realidad me siento bien al respecto!”, expresó Camila junto al carrusel de fotos que la muestran durante su estadía frente a la playa, destino en el que disfrutó de un fresco almuerzo.

Camila Morrone

Camila Morrone compartió las mejores fotos de su cumpleaños

Siempre con look comfy, entre los estilismos que lució pueden verse un outfit compuesto por jeans anchos, top y sombrero para refugiarse del sol y también otro que la muestra con un vestido de encaje en tono claro.

El look de Camila Morrone para festejar su cumpleaños

Semanas atrás, la actriz había contado que tenía planeado celebrar su cumpleaños alentando a la Argentina en el Mundial.“¡Soy fan de Messi! Y esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria. Yo nací el 16 de junio… Messi juega su primer partido en Kansas City así que fui hasta allí y celebré mis 29 junto a Messi, viéndolo jugar”, dijo Camila Morrone en su paso por la TV norteamericana.