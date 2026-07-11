Viviana Saccone mostró la nueva decoración de su living que comparte con Rocío Marengo

En el mundo del interiorismo contemporáneo, el living se convierte en el epicentro de la calidez doméstica. Viviana Saccone entiende esta premisa a la perfección y, en su reciente intervención, busca reconfigurar su living comedor para potenciar la luminosidad y la sobriedad. La actriz, lejos de buscar opulencia, elige un camino de depuración visual, donde cada pieza seleccionada responde a una intención clara: transformar su hogar en un refugio funcional y, sobre todo, estéticamente armonioso.



Viviana Saccone mostró la renovación de su living

Viviana Saccone: Oda a la sencillez y el confort



El corazón de esta transformación reside en la elección del mobiliario, puntualmente en la renovación de las sillas que escoltan a su mesa principal. Saccone, con un ojo agudo para el detalle, reemplaza antiguas piezas oscuras por unas sillas de diseño minimalista, caracterizadas por líneas suaves y una estructura que invita al descanso. La elección del tapizado, en una tonalidad arena, no es azarosa; esta paleta cromática, muy valorada en el diseño actual, aporta una distinción silenciosa y una elegancia sobria que eleva la percepción del conjunto.

El living de Viviana Saccone.



La textura de la tela seleccionada refuerza esta intención, logrando que el ambiente se perciba más cálido y, a la vez, impecablemente organizado. Esta apuesta por materiales nobles y colores neutros refleja un entendimiento profundo sobre cómo la luz interactúa con los objetos, potenciando la sensación de amplitud en un living.



Viviana Saccone y Rocío Marengo: La coincidencia en un estilo funcional



Resulta imposible ignorar la afinidad estética entre ambas figuras Rocío Marengo y Viviana Saccone. La conductora, quien también se inclinó por una renovación profunda bajo un estilo nórdico, prioriza la claridad y la conexión entre los espacios. Ambas coinciden en una fórmula exitosa: la madera maciza como eje central, el uso de textiles en tonos neutros y una iluminación que actúa como elemento escultórico dentro de la arquitectura del hogar.



Mientras la actriz busca que la luminosidad dicte el ritmo del espacio, la conductora refuerza esta atmósfera con una propuesta donde la funcionalidad se traduce en encuentros íntimos. Ambas comparten un criterio claro: la decoración es, en esencia, una narración personal. Si bien el mobiliario varía en sus formas, la intención es idéntica: crear rincones que inviten a pasar buenos momentos, donde la calidez de lo compartido encuentre su mejor escenario.

Rocío Marengo y su living.



Más allá de las tendencias, la renovación emprendida por Saccone es un testimonio de la búsqueda de equilibrio entre la calidad y un presupuesto consciente. Para la actriz, el éxito de un espacio radica en su capacidad para adaptarse a las necesidades diarias, convirtiéndose en un lugar de paz.

La coincidencia entre Viviana Saccone y Rocío Marengo, donde los rincones se diseñan para disfrutar en familia —entre mates, risas y charlas—, pone de relieve que la elegancia actual reside en la capacidad de crear entornos que se sientan, ante todo, como un hogar real. Es este diálogo entre la estética de diseño y la calidez humana lo que convierte a estos ambientes en verdaderos exponentes de un estilo de vida consciente y equilibrado.