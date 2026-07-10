Desde Menorca, María Vázquez deslumbró con el pantalón balloon que es tendencia en el verano europeo

María Vázquez impone su impronta una vez más y demuestra cómo adaptar las tendencias internacionales a su propio estilo. En una de sus últimas publicaciones de Instagram desde las paradisíacas costas de Menorca, la modelo eligió un pantalón balloon (globo) en color blanco.

Esta prenda, que destaca por su estructura abullonada, su tiro bajo y su ajuste en los tobillos, se convierte en la opción ideal para quienes buscan comodidad sin resignar elegancia bajo el sol mediterráneo. Para completar este estilismo veraniego, María añadió unas gafas de sol de grandes con marcos en tonos tierra.

María Vazquez apostó por pantalones balloon con bikini.

María Vázquez deslumbró con el pantalón balloon que será tendencia en la próxima temporada

La moda actual abraza nuevamente las siluetas exageradas y el movimiento fluido que ofrecen diseños como el pantalón balloon. Las pasarelas internacionales consolidan esta pieza como un pilar fundamental del armario moderno, alejándose de las estructuras rígidas y celebrando la libertad.

Firmas de renombre, como Michael Kors, proponen modelos que juegan con el volumen de forma magistral, mientras que casas como Altuzarra logran transformar esta pieza en una declaración de estilo sofisticada y contemporánea. Incluso propuestas como las de Zimmerman demuestran que esta silueta funciona tanto en entornos urbanos como en contextos vacacionales, confirmando que la estética relajada posee un lugar privilegiado en la alta costura de esta temporada.

Las pasarelas de Altuzarra, Zimmerman y Michael Kors.

Esta tendencia no llega sola, sino que se alinea con una corriente más amplia que prioriza las formas amplias y el confort absoluto en los meses de calor. Resulta evidente que la industria valora la versatilidad de estos pantalones, capaces de transformar un outfit de playa en un estilismo de noche con el simple cambio de accesorios adecuados. El balloon no es solo una moda pasajera, sino una respuesta a la búsqueda constante de equilibrio entre el drama visual y la funcionalidad del día a día.

María Vazquez se adelantó a la primavera 2026.

Claves de estilo con el sello de María Vazquez

Para llevar el pantalón balloon al estilo de María Vázquez, la clave reside en el equilibrio proporcional de todo el conjunto. Al ser una prenda con tanto volumen en la parte inferior, el contraste con una pieza superior más ajustada, como un bikini o un crop top, crea una armonía visual perfecta y estiliza la figura de manera natural.

María Vazquez deslumbró con pantalón balloon, bikini, y gafas.

La elección de María por un modelo en color blanco no es casual, ya que este tono maximiza la frescura y resalta el bronceado. Si se busca incorporar esta prenda en tus looks diarios, es importante la elección del calzado como sandalias planas, mientras que las plataformas permiten elevar el conjunto para una salida nocturna. Este tipo de pantalón invita a jugar con diferentes tejidos y texturas, permitiendo que la personalidad de quien lo viste sea la verdadera protagonista de la propuesta.

En definitiva, el look de María Vazquez confirma que el balloon se posiciona como el aliado perfecto para la próxima temporada combinando la comodidad y la vanguardia.