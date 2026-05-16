Mariana Fabbiani deslumbró con el look animal print más audaz y sofisticado del otoño

Mariana Fabbiani volvió a confirmar su lugar como referente de estilo con un look impactante, audaz y completamente alineado con las tendencias que dominan el otoño 2026. A través de sus redes sociales, la conductora compartió una producción de fotos en la que apostó por un estilismo de fuerte inspiración “power dressing”, donde el animal print se convirtió en el gran protagonista.

“Mi regla de oro para el otoño es que si voy a recurrir a un clásico, que sea el más audaz. El leopardo es el neutro definitivo, exige actitud y pisada firme”, escribió junto a las imágenes, dejando en claro que el estampado salvaje sigue siendo uno de sus favoritos.

Mariana Fabbiani

Con mini falda y botas bucaneras, Mariana Fabbiani llevó el look más audaz de la temporada

El outfit estuvo compuesto por un conjunto coordinado de estampa leopardo que combinó sensualidad y sofisticación en partes iguales. Mariana Fabbiani lució un tapado largo animal print de corte recto y relajado, llevado abierto sobre los hombros para generar un efecto elegante pero también descontracturado. Debajo, llevó una mini falda a juego, ajustada y corta, que reforzó la estética poderosa y femenina del estilismo.

Para equilibrar la intensidad del estampado, sumó un top negro liso. La prenda funcionó como el complemento perfecto para que toda la atención quedara puesta sobre el leopardo, uno de los prints que temporada tras temporada vuelve a instalarse entre los favoritos.

Mariana Fabbiani y su look más audaz

El detalle que terminó de elevar el look fueron las botas negras altas, otro de los grandes hits de la temporada. La conductora eligió un modelo estilo bucaneras, de taco fino y punta marcada, que aportó una estética moderna y muy urbana. Las botas de caña alta se consolidaron como el calzado estrella de la temporada gracias a su capacidad de transformar cualquier outfit básico en una apuesta sofisticada y fashionista. Además, combinadas con mini, generan un efecto visual estilizado y muy elegante.

La propuesta estética remitió claramente al glamour urbano de los años 90, con una vibra “femme fatale” contemporánea que mezcló actitud, confianza y feminidad. La paleta de colores también jugó un rol clave: los marrones cálidos, los tonos camel y caramelo del estampado se fusionaron con el negro para lograr un conjunto equilibrado y chic.

Mariana Fabbiani deslumbró con su look animal print

En cuanto al beauty look, Mariana Fabbiani optó por un maquillaje natural y luminoso que acompañó perfectamente la fuerza del outfit. Llevó la piel fresca, labios nude y ojos apenas definidos para no competir con el estilismo. El pelo, en tanto, apareció suelto, con ondas suaves y un flequillo descontracturado que aportó movimiento y un aire relajado, reafirmando esa mezcla entre elegancia clásica y sensualidad moderna que define su estilo.