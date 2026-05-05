Mariana Fabbiani deslumbró con su look otoñal: color tendencia y un accesorio infalible

Mariana Fabbiani, reconocida por su estilo impecable y su presencia arrolladora en la pantalla de DDM, volvió a sorprender a sus seguidores con un look que combina sofisticación y carácter, elevando aún más su estatus como icono fashion de la televisión argentina. "Look de hoy", anunció la conductora en su cuenta de Instagram para mostrar el outfit que usó en su programa de América TV.

Mariana Fabbiani deslumbró con su look otoñal

Mariana Fabbiani eligió un vestido largo de mangas largas en un tono uva profundo que refleja lujo y delicadeza. El corte en V del escote es perfecto para resaltar su cuello, aportando un toque seductor sin perder la sofisticación.

Mariana Fabbiani//Instagram

La caída fluida del vestido le permite a Mariana Fabbiani poder moverse con gracia, reforzando su presencia. La elección del color uva, en sintonía con la temporada otoñal, aporta profundidad y sofisticación, además de favorecer y resalta su tono de piel.

Mariana Fabbiani//Instagram

La conductora de DDM completó su atuendo con unas botas cortas de diseño animal print leopardo para combinar lo clásico con lo moderno. Además, optó por llevar en esta ocasión para hacer juego con su atuendo, el cabello recogido en una coleta media alta y su maquillaje natural.

Mariana Fabbiani y el detalle que marcó la diferencia

Mariana Fabbiani completó su look con un cinturón muy particular. Se trata de un diseño ancho tejido en el mismo tono uva del vestido, con una hebilla grande y redonda que funciona como una pieza clave del conjunto.

Mariana Fabbiani

Este accesorio no solo marca su cintura de Mariana Fabbiani, sino que también aporta un aire bohemio y moderno, equilibrando la elegancia clásica del vestido con un toque de tendencia. La tela sedosa, combinada con la estructura del cinturón, crea un look armonioso y con carácter, ideal para este otoño.