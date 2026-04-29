Así es la casa de Mariana Fabbiani: living de diseñador, espacios definidos y un bar empotrado

Mariana Fabbiani mostró cómo su casa combina un living de diseñador, espacios definidos y un bar empotrado, en una propuesta que refleja un estilo contemporáneo y equilibrado. Cada ambiente se integra en una estética que apuesta por la amplitud y los detalles cuidados, con una impronta que transmite elegancia sin perder la funcionalidad familiar.

Living de diseñador y un bar empotrado: La increíble casa de Mariana Fabbiani

La casa de Mariana Fabbiani refleja un estilo contemporáneo y elegante con ambientes amplios y una estética cuidada al detalle. Cada espacio combina funcionalidad y diseño, logrando una armonía que se sostiene en tonos neutros y materiales nobles. La propuesta apuesta por una estética serena, donde cada elemento parece pensado para integrarse en un conjunto equilibrado.

Mariana Fabbiani

El living es uno de los ambientes protagonistas de la residencia de la conductora. Allí se destacan sillones de tela de terciopelo, junto a una mesa ratona de líneas simples y grandes cortinas. La paleta cromática se mantiene en grises, crudos y marrones, generando un clima relajado, ideal para reuniones familiares y para compartir tiempo con amigos.

Además, dentro de estar de Mariana Fabbiani, se aprecia un bar empotrado en madera que suma personalidad y convierte el espacio en un lugar para recibir invitados. Las paredes, decoradas con distintos cuadros, aportan un aire distinguido, mientras que una gran biblioteca en madera oscura refuerza la impronta clásica y señorial del ambiente.

Mariana Fabbiani

La cocina sigue la misma línea estética, con muebles de madera, superficies despejadas y electrodomésticos en acero inoxidable. La luz natural es protagonista, generando un ambiente funcional para el día a día familiar. Este espacio combina practicidad con diseño y se integra a la rutina diaria de la presentadora.

Mariana Fabbiani sorprendió con su vestidor minimalista y con el jardín exterior de su casa

El dormitorio principal de Mariana Fabbiani mantiene la armonía visual de toda la casa, con tonos claros y decidió sumar una decoración que transmite calma. Uno de los espacios más llamativos es el vestidor, amplio y organizado, con estantes abiertos y grandes espejos. Este sector refleja la importancia que le da a su vínculo con la moda.

Mariana Fabbiani

Uno de los detalles que más fascinaron a sus seguidores fue el jardín diseñado para el descanso y la vida al aire libre. Los muebles de madera y los espacios abiertos refuerzan la idea de una residencia que además funciona como refugio, ideal para compartir en familia. Este sector se convirtió en un punto de encuentro, integrando naturaleza y diseño.

El estilo de Mariana Fabbiani combina lo mejor del diseño contemporáneo con una mirada cálida y funcional. Cada ambiente de su casa se construye desde el ingreso de luz, la amplitud y los materiales nobles, logrando un equilibrio que convierte a su hogar en un espacio pensado no solo en las tendencias de decoración, sino también en la vida cotidiana de la familia.

Mariana Fabbiani

Mariana Fabbiani sorprendió al mostrar cómo en su casa se combina un living de diseñador, espacios definidos y un bar empotrado. La propuesta combina estilo contemporáneo y funcionalidad. Cada ambiente refleja una estética equilibrada, donde la luz, los tonos neutros y los detalles en madera se integran en una composición armónica.

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