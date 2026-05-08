La respuesta de Karina Mazzocco al pedido de disculpas de Mariana Fabbiani: "Errar es humano, perdonar es Divino"

Tras el escándalo, Mariana Fabbiani salió a reiterar sus disculpas a Karina Mazzocco. "Soy humana. Hace 30 años que estoy acá, es la primera vez que me pasa. Pido disculpas otra vez. Lo lamento muchísimo", dijo la conductora. Después de oír estas palabras, Mazzocco dio su respuesta.

Karina Mazzocco contestó a Mariana Fabbiani

Karina Mazzocco salió al aire para pronunciarse tras las recientes repercusiones en torno a la salida del ciclo "A la tarde". La conductora, visiblemente conmovida, expresó su respaldo a Mariana Fabbiani, quien en su programa hizo un pedido de disculpas por su actitud en una situación difícil.

Karina Mazzoco//Instagram

Karina comenzó su intervención destacando la actitud de Mariana Fabbiani. "Hoy al comenzar su programa, Mariana Fabbiani, amorosamente, hizo un pedido de disculpas con respecto a lo que sucedió en su programa en uno de los días más tristes de nuestra vida profesional, que fue al enterarnos de que nos quedábamos sin programa", expresó.

Mariana Fabbiani//Archivo

Karina Mazzocco y un contundente mensaje

La conductora decidió, además, evitar alimentar la interna y centrarse en los aspectos positivos de la actitud de su colega. "Dio todas las explicaciones, así que muchísimas gracias, Mariana, en nombre de todo el equipo de A la tarde, que somos un montón", comentó, aceptando el pedido de perdón.

Karina Mazzocco//Archivo

Por último, Karina Mazzocco lanzó la frase: "Errar es humano, perdonar es divino", y cerró con un breve "Damos vuelta a la página. Besitos". Esa declaración fue interpretada por muchos como un guiño a las tensiones internas y generó debates en plataformas digitales.