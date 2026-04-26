El look de Mariana Fabbiani para los Martín Fierro de la Moda que homenajea a su abuela

Este domingo 26 de abril, Mariana Fabbiani demostró que la moda puede ser mucho más que una elección estética tras vestir en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda un vestido cargado de pasado y conexión ancestral. En este marco, la conductora eligió una pieza que no solo captó la atención por su delicadeza y sensualidad, sino también por la historia que la une a su árbol genealógico: una prenda que había pertenecido a su abuela y que permaneció guardada durante más de cincuenta años.

Mariana Fabbiani apostó un vestido vintage

En tiempos donde las transparencias, las plumas y los tonos brillantes se imponen en esta cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda, la decisión de Mariana Fabbiani de recuperar una prenda -que había sido atesorada por su abuela- aportó un matiz emocional que trascendió la tendencia vanguardista del momento. Es así que, antes de la ceremonia, dio cátedra de cómo llevar una reliquia familiar sin perder estilo.

Mariana Fabbiani en los Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

Según trascendió, el vestido original respondía a una estética clásica: un strapless de línea recta confeccionado en tul bordado en relieve, característico de la elegancia de mediados del siglo XX. Su estructura evocaba una época en la que la alta costura apostaba por la precisión artesanal y por la durabilidad de las piezas, pensadas para atravesar décadas sin perder su valor ni su significado.

No obstante, con la mirada puesta en las nuevas demandas de un público siempre exigente y los expertos fashionistas, la conductora desempolvó dicha prenda y la reconfiguró buscando preservar esa esencia histórica, pero adaptándola a los códigos actuales.

La transformación del vestido de Mariana Fabbiani

El vestido de Mariana Fabbiani consistió en un strapless -con terminación en “V” en la zona de la espalda- que combina dos capas bien diferenciadas. En la parte superior y frontal se destaca un bordado en tono rosa con grandes motivos florales en relieve, que cubre el torso y cae en diagonal hasta la zona de las caderas. Este bordado aporta textura y volumen, lo que genera un efecto artesanal.

Mariana Fabbiani en los Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

También reemplazó la base original por una tafeta de seda natural blanca que generó un contraste sutil con el bordado, permitiendo que los detalles adquirieran mayor profundidad visual. Ese contraste entre el rosa bordado y el blanco liso le da profundidad al diseño y refuerza su aire clásico. La silueta evolucionó hacia un corte sirena mediante un volado inferior que aportó movimiento, mientras que la parte superior sumó un detalle que remite a la sastrería clásica de los años cincuenta.

Asimismo, realzó su imagen llevando el cabello recogido con un flequillo desmechado y mechones de costado. En cuanto a accesorios, sumó un collar de perlas grandes que enmarca el escote strapless y aporta un guiño vintage muy acorde con la historicidad del vestido. También llevó anillos delicados en ambas manos y una pulsera fina que acompañó sin recargar.

Nominada a Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario por su labor en DDM (América TV), Mariana Fabbiani impuso una imagen que va más allá del glamour. Su elección dejó en evidencia que la moda puede reinventarse al punto tal de reconectar con sus ancestros. En este caso, con una pieza exclusiva que era de su abuela y que hoy lleva con orgullo en una velada que reúne a personajes exclusivos del espectáculo y la farándula nacional.

NB