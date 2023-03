Megan Fox dejó un claro mensaje sobre su separación con Machine Gun Kelly en su outfit

Tras los escándalos de infidelidad de Machine Gun Kelly a su prometida Megan Fox, la actriz decidió eliminar su cuenta de Instagram y tomar una postura de perfil bajo. Misma actitud que tomó el cantante furor de rock alternativo en sus redes sociales, donde no publica nada desde mediados de enero.

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Sobre esa línea, la gran duda que despertó la pareja es si se dieron un tiempo o, si ese tiempo ya pasó y la ruptura se tornó definitiva. No obstante, hace algunos días, la protagonista de 'Diabólica tentación' reapareció en público, en nada más y nada menos que el after party de los Oscar que organizó Vanity Fair.

Si bien, la actriz no desfiló por el photocall y no hay fotos de ella sobre la alfombra roja del evento, en los últimos días, Vanity Fair distribuyó las fotos que les hacen a sus invitados especiales donde se ve a una Megan Fox esplendorosa y con cambio de look: dejó el morocho de lado y estrenó una cabellera en color cobrizo.

El cambio de look de la actriz.

Respecto a los rumores de separación con su prometido, son varios los mensajes que deja Fox y que confirmarían una ruptura definitiva de la pareja. El primero, su aparición pública en solitario, sin su prometido. Algo totalmente anormal en la pareja, ya que suelen acompañarse en todos los eventos.

En segundo lugar, el cambio de look de la actriz y el audaz vestido de la diseñadora coreana Miss Sohee que lució, presentaron cierta connotación con el vestido de la venganza que usó Lady Di luego de que el príncipe Carlos expusiera su infidelidad públicamente. Casualmente en un evento de Vanity Fair.